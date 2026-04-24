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娛樂 電影

台日饒舌都挺！Creepy Nuts操刀《催眠麥克風》 熊仔興奮組隊

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《催眠麥克風-Division Rap Battle-》在日本以不到百家戲院的規模橫掃28億日圓票房，昨天（23日）在台北舉行媒體試片，吸引眾多饒舌歌手、KOL與影評搶先開箱體驗。

《催眠麥克風》橫濱代表「MAD TRIGGER CREW」由隊友碧棺左馬刻（中）帶領入間銃兔（左）和毒島梅森理鶯，以冷酷霸道嗓音壓制全場。（甲上娛樂提供）《催眠麥克風》橫濱代表「MAD TRIGGER CREW」由隊友碧棺左馬刻（中）帶領入間銃兔（左）和毒島梅森理鶯，以冷酷霸道嗓音壓制全場。（甲上娛樂提供）

電影最令樂迷血脈賁張的，莫過於含金量極高的音樂幕後班底，由Zeebra、Creepy Nuts、KREVA、湘南乃風等日本饒舌界頂尖巨頭親自製作，為本片注入強大的節奏能量。值得注意的是，片中多首「隱藏版新曲」必須透過現場觀眾即時投票、讓隊伍「晉級」後才能觸發，這意味著每一場放映都是絕無僅有的「盲盒體驗」，觀眾不只是看電影，更是手握麥克風決定勝負的現場評審。

禪波ZENBØ（左起）、韓森、熊仔力挺《催眠麥克風》。（翻攝自IG）禪波ZENBØ（左起）、韓森、熊仔力挺《催眠麥克風》。（翻攝自IG）

由於電影中MC團體是三對三Rap Battle，熊仔特別與韓森、禪波ZENBØ合體與應援立牌拍照，禪波ZENBØ說：「其實我們三個也可以組一個…饒舌的部分給熊跟韓老，我可以負責賣萌。」熊仔則興奮表示：「體驗《催眠麥克風》這種跨維度的互動藝術，由觀眾透過手機票選晉級crew，坐在剃刀蔣旁邊偷討論，也是有種大嘻哈既視感。」

《催眠麥克風》大阪代表「DOTSUITARE-HOMPO」由搞笑藝人白膠木簓（中）領軍躑躅森盧笙（左）和天谷奴零，將道地關西腔融入極速饒舌。（甲上娛樂提供）《催眠麥克風》大阪代表「DOTSUITARE-HOMPO」由搞笑藝人白膠木簓（中）領軍躑躅森盧笙（左）和天谷奴零，將道地關西腔融入極速饒舌。（甲上娛樂提供）

為了讓台灣觀眾無縫接軌這場聽覺革命，片商正式釋出 「互動投票教學影片」，觀眾只需預先下載專用 App「CtrlMovie」，並在進入影廳後確保手機有電與網路暢通，即可在關鍵時刻為心儀的陣容投下決定性的一票。每一場投票都將影響對戰結果，引導至高達48種劇情展開與7大結局。

《催眠麥克風》首週特典。（甲上娛樂提供）《催眠麥克風》首週特典。（甲上娛樂提供）

除了震撼的感官體驗，凡購買4月29日（三）至5月7日（四）電影票一張，即可兌換「主視覺A3海報（UV增豔版）」一張，本海報特別採用「0.35mm 鑽卡」高規格製作，並加入「UV增豔四色印刷」及「互斥油」的印刷工藝，海報上的角色與片名呈現層次亮光感，背景則帶有細緻的磨砂顆粒觸感，透過光影折射展現精品質感，是21位聲優巔峰對決的絕佳紀念。

《催眠麥克風》聚焦中王區「言之葉黨」主辦的全國規模嘻哈對決，碧棺合歡（右起）、東方天乙統女、勘解由小路無花果。（甲上娛樂提供）《催眠麥克風》聚焦中王區「言之葉黨」主辦的全國規模嘻哈對決，碧棺合歡（右起）、東方天乙統女、勘解由小路無花果。（甲上娛樂提供）

電影在4月29日起在全台12家威秀影城獨家上映，包括台北信義、台北西門、南港LaLaport、板橋大遠百、新店裕隆城、中和環球、桃園統領、新竹大遠百、台中大魯閣新時代、台中大遠百、台南南紡、高雄大遠百威秀影城，首週場次今天（24日）正式啟售，請鎖定甲上娛樂官方社群平台。

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