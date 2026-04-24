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娛樂 最新消息

潔哥產後血崩！瞬間浸濕整張衛生棉 「恐直接往生」不敢生第2胎

〔記者邱奕欽／台北報導〕網紅「潔哥」李秉潔與老公「岳妹」育有一女FAFA，她近日回憶產後驚魂仍心有餘悸，透露曾出現延遲性出血，血量「瞬間浸濕衛生棉」，讓她嚇到不敢再生第2胎，直言恐有生命危險。

潔哥憶產後延遲性出血，不敢再生二胎。（翻攝自臉書）潔哥憶產後延遲性出血，不敢再生二胎。（翻攝自臉書）

台北市警局中正一分局女警陳芊雯因產後失血過多離世，憾事震驚社會之餘，也讓生產風險再度被討論，網紅「潔哥」李秉潔看到相關新聞後有感而發，她分享自身經歷指出自己在產後約2週、惡露排完後1週，突發產後延遲性出血，血量大到夜用衛生棉會瞬間被浸濕，讓她嚇得頻繁就醫，然而超音波檢查卻顯示子宮狀況正常，問題一度找不到原因。

潔哥進一步透露，當時出血屬於間歇性發作，雖然不至於昏倒，但會出現暈眩情況，直到轉往大醫院檢查，才確診為子宮收縮不良，經醫師開立2顆RU486後才逐漸恢復，如今仍認為生產存在高度風險，因此不敢再生第2胎，這段經歷讓她留下陰影，甚至直言「再一個恐怕會直接往生」。潔哥也提到，看到女警尚未見到孩子便離世，讓有相似經歷的自己格外難過，引發不少網友留言直呼「每個媽媽都很偉大」、「真的辛苦了」。

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