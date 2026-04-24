百萬網紅性愛片外流後翻紅 直言：男人只是調劑

中國網紅狗頭蘿莉遭前男友曝光性愛影片。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國百萬網紅「狗頭蘿莉」夏凱旋於2021年遭前男友曝光性愛影片，情緒一度瀕臨崩潰，之後她轉行賣煎餅，人氣依然持高不墜。昨（23）她發布影片，直言：男人只是生活的調劑品。

狗頭蘿莉爭議不少，她表示自己從小學3年級開始遭父親猥褻，高三離家出走到工廠當作業員，又遭組長強暴，之後包養她兩年。大三時狗頭蘿莉接觸直播，並於擔任直播主期間認識前男友。前男友不滿她時常在網路上發大尺度清涼照，更認為她出軌，憤而公布性愛影片。

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狗頭蘿莉承認自己是擦邊網紅，並直言男人是生活的調劑品。（翻攝自微博）

昨狗頭蘿莉在抖音發影片，承認自己肯定不是什麼好人，但堅持否認出軌。「我肯定是個擦邊大網紅，我擦邊的尺度有多大呢？除了不露點，什麼都露」，她更坦言「可怕的是，我還純分享，就為了滿足奇怪的虛榮心」。

雖然經常發布大尺度照片，狗頭蘿莉否認自己曾經發過露點照，更直指前男友偷竊她手機後，將露點照片po上網，前男友還因此坐牢8個月。

狗頭蘿莉坦言沒有組建家庭的念頭。（翻攝自微博）

「我是真的對愛情、親情沒有什麼敬畏之心的」狗頭蘿莉表示，她不想組成家庭，對男人的態度則是當成「生活無聊時的調劑品」。談到前男友時，狗頭蘿莉認為自己真心餵了狗，被散布裸照，她也很無奈。她再三強調自己從未出軌，卻未否認無縫銜接。

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