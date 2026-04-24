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娛樂 音樂

南韓正妹台北、台中都有店！再宣布新身份 驚人背景曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕來自南韓的李瑩珠EVE推出首支純正華流單曲《想念的時差》。李瑩珠最初因大學交換來到台北，一待就是9年。擁有國際美容證照的她，畢業後經營韓式霧眉事業有成，在台北與台中皆有店面，並同步在YouTube以南韓女生視角分享在台生活，但她表示歌手始終是她最想挑戰的目標，這首歌正是她正式進軍樂壇的起點。

李瑩珠EVE宣布出道。（LEXX原質娛樂提供）李瑩珠EVE宣布出道。（LEXX原質娛樂提供）

李瑩珠坦承，這首歌講述的是跨越空間與時間的遺憾。身為家中小女兒，家人至今其實仍不支持她獨自在異鄉闖蕩，父母常對她說「累了就回家」。李瑩珠感性表示：「時差不只是物理上的那1小時，而是過程。我錯過了家人這好幾年的變化，包括小姪女的成長、爸媽變老。說不遺憾是騙人的，但我想透過我的音樂，帶給更多人希望。」

李瑩珠EVE宣布出道。（LEXX原質娛樂提供）李瑩珠EVE宣布出道。（LEXX原質娛樂提供）

在拍攝MV時，李瑩珠更展現了感性爆發力。她透露，拍攝其中一幕關於「鐘錶停止」的戲時，當看著對戲老奶奶演員流露出一個「放棄的眼神」時，她瞬間感同身受，在鏡頭前直接大哭失聲，情緒真實到讓導演大讚不已，甚至還加碼詢問「可不可以再哭一次」。

李瑩珠EVE宣布出道。（LEXX原質娛樂提供）李瑩珠EVE宣布出道。（LEXX原質娛樂提供）

深耕台灣9年，李瑩珠笑稱自己的「台味指數」已高達87分，不僅生活習慣在地化，更自爆學會了台味十足的道地「髒話」作為抒壓。她坦言，南韓社會氣氛較壓抑，但在台灣卻能活得很隨性：「在台灣我想幹嘛就可以幹嘛，我的想法不再被侷限在框架裡。」若能穿越回9年前剛抵台的那一刻，她最想對當時瘋狂專注學業的自己說：「別一直待在宿舍，快去交台灣朋友、學台語，用最快速度融入這裡！」

李瑩珠EVE宣布出道。（LEXX原質娛樂提供）李瑩珠EVE宣布出道。（LEXX原質娛樂提供）

而對李瑩珠來說，唱歌是她最能直接表達內心話的方式。四歲起，李瑩珠便會對著鏡子唱歌、跳舞，她沒有受過專業訓練，卻純粹而持續地熱愛著。從學校表演、KTV，到開始於社群平台上翻唱歌曲，她更確認「自己想唱歌」這件事情。而今在加盟「LEXX 原質娛樂」後，她終於在台歌手出道，目前正積極籌備個人的首張迷你專輯。

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