南珉貞抱娃飄母愛！認想當媽鬆口「擇偶條件」喊話台灣男生

南珉貞來台兩年多都沒人追，坦言「很難過。」（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕富邦南韓籍啦啦隊女神南珉貞今（24）日出席家電品牌一日店長活動，日前她在球場應援與觀眾席互動，抱起小嬰兒「母愛爆棚」畫面掀起討論，今被問及是否想當媽？她露出渴望表情，不過也說來台兩年多都沒人追：「真的沒有，所以我很難過。」

南珉貞計畫過3、4年想生兩個孩子。（記者陳奕全攝）

南珉貞很喜歡小孩，也說之後會想要生，「但是沒有時間，3、4年後吧，想生兩個，如果有錢生三個」，至於選老公的條件，南珉貞笑回要愛家，把她當公主對待，外型上她則喜歡陽光、笑起來好看的男生，也說如果有台灣男生追求她很歡迎，不過她無奈地說，雖然上節目會有男星稱讚她漂亮，但身邊真的沒有發展的對象。

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南珉貞抱怨Travis一直帶她吃臭豆腐。（翻攝自IG）

而昨球團上傳南珉貞與應援團長「Travis」崔維斯的約會影片，被問給Travis幾分？她則默默比出「5」隨即抱怨對方一直帶她去吃臭豆腐，那天就吃了4家，「不是我的菜，沒有一直吃臭豆腐的話，應該就10分」。而媽媽上禮拜才來台灣進球場觀賽，媽媽則給Travis約70分，看來對對方的印象還算好。

南珉貞中場抱起嬰兒，畫面溫馨。（資料照，記者王藝菘攝）

南珉貞去年透露媽媽罹患甲狀腺癌，雖然已經開刀治療，但最近癌細胞轉移到骨髓，目前正在治療當中，「她跟我說沒有感覺，但醫生說有點不好，正在治療。」

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