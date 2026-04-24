LuxyGirls強硬反擊！應援服辣爆遭辱「妓女」 官方回嗆：已蒐證交律師

〔記者邱奕欽／台北報導〕美式職籃啦啦隊LuxyGirls過去曾因表演尺度與應援方式引發討論，沒想到她們近日替SBL球隊應援時，成員穿著露出南半球、凸顯臀部曲線的服裝，被部分網友批評過於裸露，甚至脫口「妓女」等辱罵字眼。對此，LuxyGirls官方小編也忍不住發聲回擊，引發大批網友聲援，並考慮採取法律行動。

LuxyGirls無端遭網友辱罵「妓女」。（翻攝自IG）

LuxyGirls日前在SBL賽事應援，成員身穿黑、紅、黃配色的應援服，其中短版背心設計露出南半球，搭配貼身短褲與長褲造型，強調身形曲線。不過，有網友質疑服裝布料過少，恐對未成年觀眾造成不良影響，更有人直接留言辱罵「妓女」，言論引發爭議；儘管該網友事後將留言刪除，不過早已被截圖在網路上廣為流傳。

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面對惡意言論，LuxyGirls小編先以流淚表情回應「罵妓女也太過分」，隨後在Threads發文反擊直指，「刪文Too late（太遲了）孩子，你可以不喜歡，但這些很糟糕的用詞是從你腦袋說出來的」，呼籲外界不要將個人想法貼標籤在他人身上並加以渲染。貼文曝光後，大量網友湧入支持，建議提告捍衛權益；小編也透露，已將網友協助蒐證的資料交由律師評估處理，並提到合作律所長期參與浪浪公益，態度相當堅定。

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