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娛樂 音樂

遭闖紅燈車輛撞！男星拿麥克風受影響 彈周董新歌復健

〔記者張釔泠／台北報導〕鋼琴創作才子Ray 黃霆睿推出2026新作，為療癒系耽美影集《向流星許願的我們》量身打造插曲《海的盡頭沒有燈塔 》，他前陣子發生車禍，被闖紅燈車輛擦撞，造成右手韌帶和肌肉受傷，目前在積極復健，還用左手彈奏周杰倫的新歌《女兒殿下》被周董翻牌。

黃霆睿之前車禍手受傷，向歌迷報平安。（相遇提供）黃霆睿之前車禍手受傷，向歌迷報平安。（相遇提供）

手傷是否會影響到彈琴？他透露：「前陣子有用周董的新歌當作復健，目前有好很多了，表面上也可以看起來正常了，但其實還是會疼痛，還在持續努力復健中。」而該篇發文竟然還被本尊關注、進而轉發分享，令Ray超級驚喜，更向粉絲報平安：「近期不只影響到彈琴，其實拿麥克風、演唱時的一些肢體動作，也都有受到影響，不過會慢慢調整回來。」

《向流星許願的我們》由新生代演員初孟軒、鍾岳軒、余杰恩、各務孝太聯合主演，播出後締造口碑，Ray包辦詞曲創作，希望透過作品帶給大家力量：「我想把這首歌送給每一個在生活中浮沉、在深夜裡迷失的朋友。即便沒有燈塔，你的漂流本身，就是一種勇敢。」新歌即刻起全面數位上架。

黃霆睿之前車禍手受傷，向歌迷報平安。（相遇提供）黃霆睿之前車禍手受傷，向歌迷報平安。（相遇提供）

好奇在自己人生當中，是否曾遇過哪一方面的方向迷失過？他坦言：「我覺得是在興趣變成職業以後。藝術不再只是孤芳自賞，如何在藝術、觀眾、市場之間取得平衡，常常是讓創作者最燒腦，甚至開始自我懷疑的地方。當周圍的聲音越來越多，難免會迷失在那些數據或反饋裡，會擔心過於妥協則失去了稜角，過於執著則成了孤島。」進一步表示：「不敢說自己已經走過來了，不過會提醒自己，有些事情就是要帶著熱情不斷去嘗試、去跌倒。因為如果當初沒有這樣走過來，可能也不會被看見。」

黃霆睿之前車禍手受傷，向歌迷報平安。（相遇提供）黃霆睿之前車禍手受傷，向歌迷報平安。（相遇提供）

而Ray深藏不露，這次竟然在MV秀出大提琴的才華，他笑說：「我一直都很喜歡用鋼琴和大提琴創作，大學時期其實也是副修大提琴，不過出道至今，在自己的MV中拉大提琴，這還是第一次。有趣的是，一些公司同事竟然表示不知道我會拉大提琴，某種程度也算是重新被大家認識了一次。」

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