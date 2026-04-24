雙影后暌違28年回歸奇幻續篇！珊卓布拉克攜手妮可基嫚對抗「單身詛咒」

〔記者許世穎／綜合報導〕由兩大奧斯卡影后珊卓布拉克與妮可基嫚聯手回歸的奇幻續作《超異能快感：魔法之書》日前曝光首支預告，這部暌違28年的續篇找回原班人馬強勢回歸，延續片中歐文斯家族成員努力對抗「單身詛咒」的魔法故事。

珊卓布拉克（右）與妮可基嫚聯手回歸奇幻續作《超異能快感：魔法之書》。（華納兄弟提供）

首支前導預告可以看到兩位影后大玩魔法，展現奇幻魅力，更幽默自嘲單身詛咒「對滑交友軟體來說不太好」。兩位影后當年在片中展現截然不同的魅力與化學反應，如今再度合作，不僅勾起影迷滿滿回憶，也讓這部續集備受影迷期待。

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珊卓布拉克直說回歸《超異能快感：魔法之書》相當自在。（華納兄弟提供）

首集《超異能快感》故事講述歐文斯家族有著「單身詛咒」，只要是愛上歐文斯家女子的男人都難逃厄運，而由珊卓布拉克、妮可基嫚飾演的姊妹個性截然不同，一人抗拒魔法、一人渴望愛情，卻在一場意外中，共同捲入黑暗魔法帶來的危機，最終被迫直面家族命運。

妮可基嫚對於《超異能快感：魔法之書》像回家。（華納兄弟提供）

新作《超異能快感：魔法之書》，則延續這段充滿詛咒的羈絆與傳承，姐妹倆再度攜手對抗命運，試圖破解長久以來束縛歐文斯家族的詛咒。珊卓布拉克日前在發布會上表示「拍攝這部片彷彿回到老家一樣自在」，也透露電影完美復刻了前一集的經典場景，絕對讓粉絲回味無窮！

妮可基嫚也笑說「能夠以這個備受書迷、影迷喜愛的角色，再度回歸大銀幕，這感覺就像回到家一樣」。《超異能快感：魔法之書》將於今年9月在台上映。

《超異能快感：魔法之書》前導預告：

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