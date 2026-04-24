超市標「你算一下」諧音網路爆紅！李聖傑親自回應了

〔記者張釔泠／台北報導〕 李聖傑推出2026全新單曲《車位》，把城市裡最熟悉的日常—「找車位」唱成一種情緒出口，此外，李聖傑名字近期也意外成為話題，閩南語諧音「你算一下」變成「Li Seng Jie」，被用於超市結帳情境引發熱議，他本人也笑稱既驚喜又實用，還鼓勵大家在日常生活中精算荷包。

李聖傑推新單曲《車位》。（華納提供）

近期李聖傑在演出上持續推進規劃，談到未來目標，他表示去年小巨蛋兩場演出帶來極大驚喜，也讓他開始思考更大的舞台挑戰，大巨蛋也成為他下一步鎖定的目標之一，但仍會以音效、視覺與舞台整體品質為優先考量。2026年的計畫將以更多城市巡演為主軸，讓《ONEDAY》持續走進各地，同時累積更多作品，期望能推出全新專輯。

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李聖傑推新單曲《車位》。（華納提供）

相隔四個月推出《車位》，李聖傑坦言手上其實已累積不少好歌，但這首作品仍花了將近半年的時間，才找到最理想的編曲方向。《車位》以車內空間為隱喻，描寫男人在駕駛途中與自己對話的時刻，關上車門後世界暫時被隔絕，那些平時說不出口的壓力與情緒，才終於有地方釋放。他表示歌曲最大亮點在於整體編曲所營造的空間包覆感與想像力，帶有迷幻且強烈的孤寂空間感，是過去從未嘗試過的風格。

李聖傑將在澳門開唱。（華納提供）

他也分享當自己找不到車位而感到煩躁時，反而會播放《車位》讓心情慢慢冷靜，他笑說有時候多一點耐心，車位就在轉彎處出現，甚至聽著聽著車位就出現了，也讓這首歌被笑稱有望成為2026年的「找車位神曲」。

李聖傑將在澳門開唱。（華納提供）

除了音樂創作，他也將於五月中旬登上澳門倫敦人舉辦《One Day 直到那一天》世界巡迴演唱會，為了呈現最佳狀態積極投入健身與心肺訓練，在曲目安排上進行微調，希望讓每一場演出都成為獨一無二的情緒現場。演唱會門票熱賣中。

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