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娛樂 電視

拒當軟弱主婦！「性感女神」抓包渣夫出軌 1招手撕小三太狠了

〔記者李紹綾／台北報導〕「性感女神」朱珠與「小太陽」鍾漢良主演愛奇藝都市愛情劇《蜜語紀》，描繪全職主婦許蜜語在遭遇丈夫出軌後，重返職場的逆襲歷程，劇情不僅節奏明快，更透過大老婆的反擊跟渣夫現世報等橋段掀起討論，讓《蜜語紀》在話題與收視上持續發酵，熱度持續飆高。

朱珠（左）在《蜜語紀》對小三李夢（右）展開大老婆的反擊。（愛奇藝國際版提供）朱珠（左）在《蜜語紀》對小三李夢（右）展開大老婆的反擊。（愛奇藝國際版提供）

《蜜語紀》描述全職主婦「許蜜語」（朱珠 飾），在結婚紀念日當天抓包丈夫「聶予誠」（經超 飾）出軌，她因此選擇離婚，從飯店客房清潔員做起，一步步地展開逆襲；鍾漢良則飾演和她有過交集的飯店經理人「紀封」，兩人重逢後關係逐漸拉近並彼此扶持。

朱珠（右）、李夢（左）在《蜜語紀》屢次正面交鋒。（愛奇藝國際版提供）朱珠（右）、李夢（左）在《蜜語紀》屢次正面交鋒。（愛奇藝國際版提供）

《蜜語紀》精彩場面不斷，其中一場在飯店餐廳的戲碼更引起觀眾討論，朱珠飾演的蜜語臨時被調去飯店餐廳支援，卻遇上前夫帶著小三「魯貞貞」（李夢 飾）跟家人聚餐，小三刻意擺出勝利者姿態，不僅言語挑釁，還故意把骨頭殘渣丟到地上，指使她清理，藉此羞辱她。

朱珠在《蜜語紀》飾演許蜜語。（愛奇藝國際版提供）朱珠在《蜜語紀》飾演許蜜語。（愛奇藝國際版提供）

但是蜜語並未情緒失控，而是表面順從地蹲下來清理，實則偷偷利用肢體位置與時機，把小三的衣服勾在座椅的釘子上，讓小三在起身瞬間，狼狽地跌坐在婆婆身上，還潑了婆婆一身水，整個過程幾乎沒有多餘台詞，觀眾也形容這段是無聲的反擊，令人印象深刻。

鍾漢良（下）在《蜜語紀》與朱珠共度一夜。（愛奇藝國際版提供）鍾漢良（下）在《蜜語紀》與朱珠共度一夜。（愛奇藝國際版提供）

朱珠在出席宣傳活動時表示，她認為蜜語的成長在於她不再把重心放在別人身上，而是回到自己，即使面對背叛與羞辱，也不再用情緒回應，而是以行動證明自身價值。

鍾漢良（右）在《蜜語紀》重逢離婚後的朱珠（左）。（愛奇藝國際版提供）鍾漢良（右）在《蜜語紀》重逢離婚後的朱珠（左）。（愛奇藝國際版提供）

劇中，她展現過人的應變能力，屢次化解客房部危機，並與鍾漢良一起揪出飯店內部缺失，從基層客房清潔人員一路晉升為領班，又成為大廳經理，逐步完成職場跟人生的雙重逆襲。

鍾漢良（左）在《蜜語紀》與朱珠（右）萌生情愫。（愛奇藝國際版提供）鍾漢良（左）在《蜜語紀》與朱珠（右）萌生情愫。（愛奇藝國際版提供）

她更直言，另一半會出軌跟女性是否優秀或軟弱無關，「很多女性都習慣先檢討自己，但這根本不是問題所在，如果一個男人覺得他可以隨意對待妳，那代表這個男人本身就不值得妳留戀」，一席話也引來台下劇迷熱烈掌聲。

鍾漢良在《蜜語紀》飾演「紀封」。（愛奇藝國際版提供）鍾漢良在《蜜語紀》飾演「紀封」。（愛奇藝國際版提供）

隨著劇情推進，《蜜語紀》的情感線與職場線同步升溫，第19集中，紀封與蜜語為尋找正宗鹹肉遠赴小島，卻因突如其來的暴雨受困，兩人在廢棄小船上共度一夜，滋長出曖昧情感，也讓觀眾對後續劇情充滿期待。《蜜語紀》正在愛奇藝國際版熱播中。

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