《陽光女子合唱團》主題曲爆紅！A-Lin又有喜訊 出道20年辣成這樣

〔記者張釔泠／台北報導〕 A-Lin迎接出道20週年，開年就以《陽光女子合唱團》主題曲《幸福在歌唱》橫掃數位音樂平台，加上台東跨年演唱會的幽默表現，讓她人氣居高不下，也啟動新巡演，雖然台灣場次還在規劃當中，但她不忘帶給歌迷全新單曲《繞路》，「人生之路從來都不是單行道，隨著年紀增長，看事情的角度也不同，後來你會發現有時候繞路也不是壞事，因為這樣才能看到意想不到的風景。」

A-Lin打造20週年演唱會主題曲《繞路》。（索尼提供）

A-Lin舉辦過7次巡演，今年展開第八次的「歌跡Journey」巡迴演唱會，「歌跡」和「歌姬」同音，過去20年，她一步一腳印走過這段音樂之路，回首每一步都留下難忘的足迹，不管是老歌迷還是新粉絲，她都期待能在接下來的演唱會中和大家見面、分享這20年來的「歌迹之旅」。

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A-Lin打造20週年演唱會主題曲《繞路》。（索尼提供）

為了選出演唱會主題曲，A-Lin聽了幾百首DEMO，和兩位製作人Fergus和Derrick討論許久，當製作人聽到《繞路》時，立刻推薦給她。這首歌曲由和A-Lin同為阿美族的創作歌手阿蘭AC創作，Fergus和Derrick表示，原本一直想找一個所謂「最新」和「最好」的作品，但後來發現根本問題終究回到是能不能感動自己，「繞路」就是這樣，最後被選中的理由還是回到原點，因為歌曲感動了A-Lin。並繼暢銷金曲《摯友》之後，再次邀請葛大為為《繞路》創作歌詞。

A-Lin打造20週年演唱會主題曲《繞路》。（索尼提供）

A-Lin打造20週年演唱會主題曲《繞路》。（索尼提供）

為了這次的視覺拍攝，A-Lin特別挑選被時尚界封為「緊身衣之王」的法國品牌Alaïa的絲絨禮服，這個讓Rihanna、Zendaya、Jennie和孫藝珍都愛不釋手的高定時裝，每次只要有明星穿著出席活動，都能在大眾心中留下深刻的印象，這次Ａ-Lin也成功駕馭，詮釋了充滿性感又時尚的自信態度。

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