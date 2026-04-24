自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

《陽光女子合唱團》主題曲爆紅！A-Lin又有喜訊 出道20年辣成這樣

〔記者張釔泠／台北報導〕 A-Lin迎接出道20週年，開年就以《陽光女子合唱團》主題曲《幸福在歌唱》橫掃數位音樂平台，加上台東跨年演唱會的幽默表現，讓她人氣居高不下，也啟動新巡演，雖然台灣場次還在規劃當中，但她不忘帶給歌迷全新單曲《繞路》，「人生之路從來都不是單行道，隨著年紀增長，看事情的角度也不同，後來你會發現有時候繞路也不是壞事，因為這樣才能看到意想不到的風景。」

A-Lin打造20週年演唱會主題曲《繞路》。（索尼提供）A-Lin打造20週年演唱會主題曲《繞路》。（索尼提供）

A-Lin舉辦過7次巡演，今年展開第八次的「歌跡Journey」巡迴演唱會，「歌跡」和「歌姬」同音，過去20年，她一步一腳印走過這段音樂之路，回首每一步都留下難忘的足迹，不管是老歌迷還是新粉絲，她都期待能在接下來的演唱會中和大家見面、分享這20年來的「歌迹之旅」。

A-Lin打造20週年演唱會主題曲《繞路》。（索尼提供）A-Lin打造20週年演唱會主題曲《繞路》。（索尼提供）

為了選出演唱會主題曲，A-Lin聽了幾百首DEMO，和兩位製作人Fergus和Derrick討論許久，當製作人聽到《繞路》時，立刻推薦給她。這首歌曲由和A-Lin同為阿美族的創作歌手阿蘭AC創作，Fergus和Derrick表示，原本一直想找一個所謂「最新」和「最好」的作品，但後來發現根本問題終究回到是能不能感動自己，「繞路」就是這樣，最後被選中的理由還是回到原點，因為歌曲感動了A-Lin。並繼暢銷金曲《摯友》之後，再次邀請葛大為為《繞路》創作歌詞。

A-Lin打造20週年演唱會主題曲《繞路》。（索尼提供）A-Lin打造20週年演唱會主題曲《繞路》。（索尼提供）

A-Lin打造20週年演唱會主題曲《繞路》。（索尼提供）A-Lin打造20週年演唱會主題曲《繞路》。（索尼提供）

為了這次的視覺拍攝，A-Lin特別挑選被時尚界封為「緊身衣之王」的法國品牌Alaïa的絲絨禮服，這個讓Rihanna、Zendaya、Jennie和孫藝珍都愛不釋手的高定時裝，每次只要有明星穿著出席活動，都能在大眾心中留下深刻的印象，這次Ａ-Lin也成功駕馭，詮釋了充滿性感又時尚的自信態度。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中