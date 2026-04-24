山下智久抵台太有禮貌！機場開小型簽名會 「轉身脫帽」揮別台粉

男神魅力四射，人群也擋不住山下智久的光芒。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本男神山下智久今天（24日）晚間將出席時尚活動，中午抵達松山機場，他一出關就與現場500名粉絲揮手打招呼，甚至脫帽揮別粉絲，十分有禮貌。

山下智久竟然是用有線耳機，粉絲立刻想get同款。（記者王文麟攝）

山下智久配合度超高，脫下墨鏡、比愛心。（記者王文麟攝）

山下智久上次來台是為了在南港Legacy Tera舉行見面會，相隔5個月再度來台，此次是為了信義區出席時尚活動。今天一大早，就有不少粉絲在松山機場等候，準備許多應援物、小卡歡迎山下智久的到來。

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山下智久穿著輕便仍是鶴立雞群。（記者王文麟攝）

粉絲很會卡位，剛好留下與山下智久的合影。（記者王文麟攝）

山下智久在中午12點多出關，他身穿灰色毛衣、牛仔褲，頭上還戴著一頂漁夫帽，穿著輕便，不過難掩男神光芒，氣場全開，讓粉絲立刻掀起歡呼聲。山下智久除了揮手之外，竟然停下腳步，現場開啟小型見面會，幫粉絲簽名，也親切收下粉絲卡片。

山下智久帥度爆表，吸引將近500名粉絲到場朝聖。（記者王文麟攝）

山下智久穿灰衣、牛仔褲相當有型。（記者王文麟攝）

山下智久今晚出席時尚活動，一出關先與台粉們揮手打招呼。（記者王文麟攝）

山下智久拿下耳機也很帥。（記者王文麟攝）

山下智久一出關立刻掀起尖叫聲。（記者王文麟攝）

這位粉絲不知道做了多少好事，幸運獲得山下智久簽名。（記者王文麟攝）

等到他要步出機場大門，山下智久竟然脫帽，轉身向粉絲揮別，讓粉絲再度陷入瘋狂。走到機場外，山下智久還拿下墨鏡，並與粉絲握手，想必粉絲一定會不想洗手了。

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