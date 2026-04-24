周杰倫親寫「嘴硬式」情歌背後原因曝光 一個月連發6支ＭV太狂

〔記者張釔泠／台北報導〕 華語天王「周董」周杰倫最新MV《誰稀罕》今天中午12點曝光，《太陽之子》發片一個月，周董就已經釋出6支MV，飛快節奏創下樂壇打歌速度的紀錄，也讓歌迷看到他對每支MV花心思的細膩程度，他在有150年歷史的古蹟拍攝，以live band的形式讓搖滾骨架更清晰，不僅視覺上更有層次，也增強了歌曲本身的生命力。

周杰倫選在150年歷史古蹟拍攝MV。（杰威爾提供）

在《太陽之子》整張專輯中，《誰稀罕》這首歌討論度很高，也被歌迷票選為整張專輯最有共鳴的情歌之一，這首歌是周董親自操刀詞曲的作品，有著直白、更具個人色彩的情緒，還被粉絲稱之為「嘴硬式情歌」，正是因為它捕捉到了很多人在感情中「明明在乎、卻要裝作不稀罕」的真實心情。

請繼續往下閱讀...

周杰倫以龐克搖滾風造型入鏡《誰稀罕》MV。（杰威爾提供）

周董說：「原本請文山寫詞，但因為他手上在寫別的歌曲，已經忙不過來，我就乾脆自己寫。」而他信手拈來的歌詞，開篇便以「誰稀罕，轟轟烈烈童話般的愛」破題，「我知道我並沒有他好，也知道你不需要別人來討好」這種自嘲式的坦白，流露了他在情歌領域中駕馭情感的功力。

周杰倫以live band形式展現搖滾曲風。（杰威爾提供）

MV來到有150年歷史的古蹟拍攝，當天下著毛毛細雨，周董見這幕景美極了，機不可失，立刻與工作團隊展開拍攝，以一身龐克紳士搖滾風服裝入鏡的他，揹著吉他在雨中唱著《誰稀罕》時，那種對愛情的傲嬌感與倔強的心情表露無遺。此外，有一套入鏡MV的白色服裝則是歐式復古風格，為這支搖滾精神的MV增添些許浪漫氣息。

周董穿上另一套歐式復古風格造型，為MV增添浪漫氣息。（杰威爾提供）

周杰倫以live band形式展現搖滾曲風。（杰威爾提供）

《太陽之子》裡有7首歌是「小派」派偉俊的編曲，包含這首抒情搖滾的《誰稀罕》，提到這次合作的經驗，小派除了覺得有趣，周董作音樂時的投入讓他很佩服，他說：「明明前一晚忙到半夜，隔天一早杰倫哥就傳訊息來問『你到公司了嗎』、『準備接招了嗎』，WOW！他真的是超人！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法