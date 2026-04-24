沈玉琳挺過血癌化療！曝「遺言內容」防老婆帶遺產跟男人跑

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳日前剛挺過白血病療程，近期他擔任三立新聞台《話時代人物》節目來賓，接受主持人鄭弘儀專訪，節目一開錄，沈玉琳精神奕奕說著：「我回來了，I'm Back」，向久違的觀眾問候，與主持人鄭弘儀聊起那段生死大戰。

沈玉琳幽默且豁達，他笑稱住院期間，洗澡、洗頭甚至擦屁股都由護理師包辦，起初覺得尊嚴盡失，之後「心隨境轉」索性把自己當成皇帝，看到很多病魔折騰住院的人有感而發，「如果被預測生命的時刻，就面對、接受、放下它，好好過每一天，如果醫生說有治癒的希望，就千萬不要放棄」。

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沈玉琳健康回歸。（三立提供）

沈玉琳坦言，住院沒寫遺書但有口頭交代，「電話中我老婆泣不成聲」，談到讓他支撐挺過化療的動力，竟是多年前某記者和他抬槓的一番話，說如果他比老婆早走，妻子會帶著龐大遺產跟男人跑，男人會睡在他買的房子裡、花他賺的錢，「我不讓我老婆改嫁，就為這口氣，我要活下來」。

住院期間遇到同樣病友，沈玉琳會主動安慰，勸對方不要怨天尤人，不要回溯是不是做錯了什麼，他說有人傳的訊息讓他很生氣，「講一些因果論，拿這個跟病人說，真的很不道德，要講人家因果的就保證不要生病」，另一個讓他心情不好的，是收到一些偏方，他認為這會害死人，出院時感觸很多，讓他知道醫療很成熟，照護很重要，「護理人員錢沒拿那麼多、很辛苦，他們壓力很大，要跟他們再三致謝」。

沈玉琳（右）登上鄭弘儀節目。（三立提供）

過了一段徘徊生死邊緣的日子，讓沈玉琳從一個「錢來就幹」的演藝鬼才，變成領悟「珍惜當下」的生命鬥士，談起他的演藝入行，原來是一段求學落榜的往事推他一把，出生在嘉義的沈玉琳，念書時是被寄予厚望的模範生，高中聯考「一分之差」落榜嘉義高中。被阿公冷眼、舅舅責備一度失志，失落的一分讓他到台北就讀世新廣電，開啟了今天讓他大展光彩的演藝天賦，「上天給你的每一步都是最好的安排」，沈玉琳說如果當年順利考上第一志願，現在他可能是某個機構裡沈默的公務員。

大病初癒後的沈玉琳，在訪談中說出了自己對生命更透徹的觀察，目前聲音雖然因為治療略顯燒聲，但元氣十足，住院七八個月，節目都安排代班，沈玉琳刻意很誇張的說，已經通知代班人不用再去了，宣告正式回歸螢光幕前。

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