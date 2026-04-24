68歲蔡琴屢傳死訊親吐近況！宣布9月回台北

〔記者張釔泠／台北報導〕 68歲華語歌后蔡琴的全新巡演《不要告別》自去年啟航後，唱遍全世界，近年她屢被亂傳烏龍死訊，曾苦笑說：「我不是復活3次了，我還害怕什麼，我就看他們搞到什麼時候？」如今也宣布好消息，心繫台灣歌迷的她決定回到最熟悉的起點，將於9 月 12 、13 日在台北國際會議中心（TICC）舉辦《蔡琴 不要告別 巡迴演唱會 2026加演場 》，與家鄉歌迷續寫約定。

蔡琴9/12、9/13重返台北連唱兩場。（宜辰整合行銷提供）

唱了47年的蔡琴日前帶著《不要告別》巡演前進世界各地超過十個城市，所到之處皆引起熱烈迴響；先前四月初到北美康州開唱時，不僅讓當地媒體盛讚其精湛歌藝，更吸引大批海外華人自紐約、新澤西、賓州、麻州等地前往朝聖，足見她的經典魅力。

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蔡琴《不要告別》去年啟航，唱遍全世界後回到台北加場。（宜辰整合行銷提供）

蔡琴走過一站又一站，除了用歌聲誠摯感謝一路支持的歌迷外，更分享自己「走唱生涯」的體悟，把自己行李箱形容為「大貝殼」的她感性表示：「每次回家把舊行李拎出來，再換上新行李，休息幾日又重新出門去表演，當我看到那一排來不及蓋好行李，感覺就像『大貝殼』，這叫什麼家，真是難看死了！」直言把最精華的歲月和精力都獻給了舞台，蔡琴有感而發地向歌迷告白：「直到我要開這個告別演唱會，我才醒悟過來，舞台就是我的家，你們就是我最親密的家人！」

蔡琴《不要告別》去年啟航，唱遍全世界後回到台北加場。（宜辰整合行銷提供）

以「不要告別經典」為宗旨再度開唱的蔡琴，此次帶著團隊到各地巡演時顯得格外感性，日前在澳門站時以首首金曲感動全場歌迷的她，在唱演唱會同名曲《不要告別》前感觸一句：「這個演唱會叫做『不要告別』，有可能是你們最後一次看蔡琴的演唱會。」而在唱完這首歌後，蔡琴把麥克風留在舞台正中央，隨後獨自轉身退場，全場瞬間陷入一片寂靜，其震撼一幕更引發全場歌迷噴淚離情依依。在熱烈安可聲中再次現身的她，高唱不敗經典《恰似你的溫柔》，彷彿象徵著對歌迷的一世柔情，也呼應「不要告別」的深刻意涵。

蔡琴9/12、9/13重返台北連唱兩場。（宜辰整合行銷提供）

此次帶著 《蔡琴 不要告別 巡迴演唱會 2026加演場 》重返台北，蔡琴除了把出道以來的好歌一次唱盡，更將再次攜手亞洲流行音樂教父—鮑比達大師重新演繹東、西方音樂劇的經典之作，發燒級的現場演出將是台北場限定內容。門票於 4 月 26 日（本週日）上午 11:00 在 ibon 售票系統正式開賣。

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