大牙公開徵婚「沒好好談過一次戀愛」？本人現身痛罵：下拔舌地獄

〔記者蕭方綺／台北報導〕「大牙」周宜霈去年恢復單身，未料近日竟被盜用身分，在社群平台遭冒名發文徵婚，讓她忍無可忍親自出面反擊，怒嗆對方「我真的覺得妳會下拔舌地獄」，火力全開。

大牙被冒用照片徵友。（翻攝自threads）

有網友在Threads盜用她的照片與名義發文，內容寫道「月老啊，我都沒有好好談過一次戀愛欸，我會煮飯、會畫畫、會打羽球，請安排個溫柔、真誠、孝順的男生出現在我的生命裡吧」，甚至還稱若順利脫單會回去還願，語氣宛如本人，引發外界誤會。

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大牙看到後氣炸，直接在留言區現身打臉，強調自己今年將滿42歲，「截至青春期至今談過的戀愛多得去」，狠狠否認貼文內容，還自嘲廚藝與畫畫都是「0分」，更直言「溫柔、真誠、孝順」這三項根本不在她的擇偶條件中，逐條拆穿假訊息。

大牙氣到不行。（翻攝自threads）

她無奈表示第一次看到詐騙文主角竟是自己，直呼「又氣又好笑」，且對方還盜用她過去拍戲飾演護理師的照片行騙。本來不打算理會，但因檢舉無效才決定公開回擊，「離異人妻還要被妳拿來消費，乾脆讓妳紅」。她也透露已經截圖存證，並強調律師隨時待命，不排除採取法律行動，捍衛自身權益。

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