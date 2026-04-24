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娛樂 電視

陳竹昇拍戲被下「保持距離令」 親揭劇場驚悚意外：釘子直接打進肉裡

〔記者李紹綾／台北報導〕跨足金鐘、金馬、金曲的實力派演員陳竹昇，這回在客家電視台《都市開基祖》飾演一名因工安意外生病的捷運工人。他分享自己出身劇場，從搭舞台、燈光音響到外場演唱會幾乎樣樣都親力親為，也因此對早年相對薄弱的工安環境記憶猶新，「以前爬高搭舞台，沒戴安全帽、也沒有安全繩索是很常見的事」。他過去也曾聽聞有工作人員因意外從舞台高處墜落、不幸喪命的案例，讓他不禁感嘆，許多工安觀念其實都是用一次次慘痛教訓換來的。

陳竹昇（右）在《都市開基祖》飾演捷運工人，因捷運工地簡易層板承重有限，演員對戲補妝都需保持距離。（客家電視台提供）陳竹昇（右）在《都市開基祖》飾演捷運工人，因捷運工地簡易層板承重有限，演員對戲補妝都需保持距離。（客家電視台提供）

對照此次《都市開基祖》劇組在捷運工地的拍攝規範，陳竹昇坦言感觸特別深刻。拍攝現場進出皆須全副武裝，包含安全帽、長褲與包鞋一樣都不能少，安全管理相當嚴謹。由於捷運工地現場簡便樓板承重有限，演員對戲時甚至得刻意保持距離，避免同一區域站立人數過多而超出負荷，就連補妝也得採「人不動、頭湊過去」的方式隔空進行。在拍攝隧道挖掘工程、高處作業的場景時，劇組也安排鋼索等安全防護措施，全程確保演員安全。

《都市開基祖》挖隧道場景，需用鋼絲保護演員。（客家電視台提供）《都市開基祖》挖隧道場景，需用鋼絲保護演員。（客家電視台提供）

回憶起早年在劇場打拚的經歷，陳竹昇坦言，雖然沒有像劇中角色那樣罹患無法挽回的潛水夫病，但工作中驚險意外其實並不少見。他透露，自己曾在使用氣動釘槍時，一不小心將釘子打進食指肉中，當場嚇壞，緊急送醫才順利取出。除了自身經歷，他也分享曾有一位從事雕塑工作的夥伴，在調製樹脂時不慎遭硬化劑灼傷，因當下未即時處理，皮膚瞬間冒出好幾顆如小番茄般大小的水泡，畫面令人怵目驚心。談起這些過往，陳竹昇直言，每一個看似日常的工作環節，其實都暗藏風險，「真的一刻都不能大意」。

陳竹昇在《都市開基祖》飾演罹患潛水夫病的捷運工人。（客家電視台提供）陳竹昇在《都市開基祖》飾演罹患潛水夫病的捷運工人。（客家電視台提供）

《都市開基祖》由莊凱勛、鍾瑶、陳竹昇、張耀仁、楊大正、郭子乾、邱凱偉、蔭山征彥、林呈恩主演，故事靈感來自林生祥音樂專輯《臨暗》，並以1996年捷運工人集體工傷、罹患「潛水夫病」事件為背景。《都市開基祖》每週六晚間9點於客家電視播出；晚間10點同步於中華電信MOD、Hami Video及台灣大哥大MyVideo上架。

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