超狂！19歲少女拍過周董MV 擁200萬粉絲吸GD按讚

〔記者張釔泠／台北報導〕擁有抖音130萬粉絲、Instagram超過60萬追蹤，總粉絲數突破200萬的超強新人郁欣 Ivy，推出話題出道單曲《Want Me Back》，以唱跳歌手身分強勢出道。今年7月即將滿20歲，這首作品同時也是她送給自己與粉絲的成年紀念禮。

郁欣Ivy10歲時曾參與周杰倫的MV拍攝。（翻攝自郁欣ivy Threads）

為了這次音樂計畫，團隊投入超過百萬預算，發行前夕，她的社群更迎來重量級「巨星貴客」—原來是G-Dragon（GD）親自按讚她過去朝聖演唱會的貼文。她也感性表示，粉絲的關注與期待成為她一直持續往前的動力，「謝謝大家陪伴我走過這段成長過程，也期待大家一起見證接下來的每一個瞬間。」

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200萬粉新人郁欣Ivy強勢出道。（KTJ Holding提供）

郁欣Ivy10歲時曾參與周杰倫的MV拍攝，為表演歷程累積養分，她也坦言一路走來始終覺得自己「很幸運」。即使坐擁百萬流量，仍選擇在音樂領域以新人之姿重新出發，這次創作從選歌、製作溝通、寫詞、練唱、錄音，到MV腳本、場景與造型規劃，幾乎全程參與，投入大量心力。新歌歌詞由她親自創作，作曲由派偉俊操刀，主打歌製作人則由呂尚霖LuuX擔綱，兩人皆為周杰倫新專輯御用班底，這樣的合作組合也被視為一種巧合與延續。

郁欣Ivy10歲時曾參與周杰倫的MV拍攝。（翻攝自郁欣ivy Threads）

她自8歲開始學習舞蹈，以街舞為主軸發展，成長過程中，受到BIGBANG舞台演出影響，確立站上大型舞台的目標，也曾受邀與韓國嘻哈潮流代表人物Jay Park及人氣男團TWS合作拍攝舞蹈影片，讓她對唱跳舞台的想像更加具體，也進一步堅定發展方向。

200萬粉新人郁欣Ivy強勢出道。（KTJ Holding提供）

200萬粉新人郁欣Ivy強勢出道。（KTJ Holding提供）

出道單曲《Want Me Back》MV整體視覺火力全開，圍繞「狩獵系」舞台魅力鋪陳，透過造型與符號打造極具侵略性的角色設定。MV中她以金髮造型強勢登場，黑豹化身狩獵象徵，搭配爪子手套延伸視覺語言；金屬甜甜圈則轉化為甜蜜卻危險的陷阱，進一步放大角色並非單純甜美，而是帶有攻擊性與致命吸引力的存在。

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