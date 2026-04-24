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娛樂 電視

米凱莉「4疾纏身」近況曝光！畫作高額震撼價揭露

〔記者蕭方綺／台北報導〕米凱莉日前出席伊正為小15歲老婆鄒雅竹砸800萬開設畫廊「竹若青青藝廊」的開幕儀式，她自己作為畫家，賞畫有感之餘，也提到廢寢忘食作畫，長期維持相同姿勢，導致身體頸椎出了問題，頸椎、脊椎歪掉，甚至長期靜脈曲張，10年前小腿還開刀，每周都在復健、針炙，手舉不起來時，必須靠推拿按摩來防止肌肉沾黏，她直呼：「一口氣可以畫10小時，吃飯10分鐘就解決，像是著魔了。」

米凱莉。（記者潘少棠攝）米凱莉。（記者潘少棠攝）

她雖不缺錢，畫畫對她而言就是圖個快樂與成就感，人生賣過最貴的畫作，是10年前首度參與展覽的作品，「一幅250萬的長幅畫作。」但她也提到前年9月在台北101辦個展，來觀賞的人多到超乎想像，還獲得國外買家評價，她之所以辦個展正是為了已逝癌父，只可惜他也看不到了。

而她和前開發金前副總吳春臺結婚17年，兒子今年已16歲，她也透露第一次辦畫展時，吳春臺一度擔心畫沒賣掉「會不會丟臉」，正默默盤算找誰為嬌妻捧場之際，就有台中建商把米凱莉7幅畫通通打包，讓她得意打給老公報喜訊：「畫都賣掉了！」

此外，米凱莉說兒子也頗有美術天分，從小靠自學就會素描，但不見得要走美術這條路，因此她和老公不幫兒子下決定，「怕他長大怪我。」兒子從小就自己決定要去國外唸書，因此選擇國際學校，米凱莉自認是屬於不管孩子功課的媽媽，只偶爾會提醒「你該加油囉」，以免親子關係緊張。至於吳春臺近況，米凱莉透露他仍在工作，目前擔任顧問一職。

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