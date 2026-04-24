《影后》南瓜小姐上演番外篇！舞台劇超狂22特邀嘉賓全揭露

《我不是影后》說的是一個女演員從來就跟那頂后冠沾不到邊，卻差點被壓垮，終而獲得自由的過程。（楊景翔演劇團提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕Netflix台劇《影后》改編的舞台劇作品《我不是影后》，將集結劇場男女神、臺北電影節最佳男女配角、當紅影音創作者與劇場潛力新星一起演出，包括王安琪、百白、高英軒、蕭東意、陳妙音、鄭毓玄等人，另外每一場還會有特邀嘉賓，包括鳳小岳、施柏宇、巫建和、宋偉恩與《影后》影集中的梁正群、徐鈞浩、牧森；劇場與漫才喜劇演員蘇志翔（鳥屎）、達康.come、喬瑟夫Chillseph、美麗本人、蕭志瑋（八弟），還有網路影音創作者佑仁、鍾佳播、王惟漢、異鄉人OdR、老喬JoeChen、法白珞亦、張洋洋洋，魔術師幻術大仙、帶資進組的一片歌手Alain Hao，與觀眾共同構成當晚獨一無二的觀看經驗。

《我不是影后》第一週特別嘉賓。（楊景翔演劇團提供）

有別於影集聚焦演員追求成功之路的多線敘事，編劇黃小貓與導演楊景翔選中影集裡南瓜小姐「王可南」一角為創作核心，將故事延伸至20年後，以一個從未被獎項肯定卻持續耕耘的演員，從那些還沒有被定義、還在尋找位置的存在，探究成功其他面向的全新影后宇宙故事。

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《我不是影后》第二週特別嘉賓。（楊景翔演劇團提供）

《我不是影后》第三週特別嘉賓。（楊景翔演劇團提供）

兩部作品皆出自於黃小貓之手，她表示《影后》訴說的是一群女演員成為影后之前和之後的故事；《我不是影后》說的是一個女演員從來就跟那頂后冠沾不到邊，卻差點被壓垮，終而獲得自由的過程。「王可南」在迷宮的盡頭將會發現：身為一個喜歡表演的女演員，就已經是一件很棒的事。

《我不是影后》5月22日至6月7日於國家兩廳院實驗劇場演出，購票請至OPENTIX。

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