于朦朧死後7個月....范世錡被《許我耀眼》切割！硬起來曬「無犯罪紀錄證明」

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧於去年9月11日驟然身亡，消息震撼演藝圈，事件至今已超過7個月，相關爭議仍未平息。隨著相關傳聞持續延燒，一段疑似涉及生前受虐的音檔在網路瘋傳，其中一句「剖他」更被部分網友指稱聲紋與范世錡相似，讓他無端捲入風波，演藝事業也受到波及。對此，范世錡23日透過工作室公開「無犯罪紀錄證明」，試圖釐清外界質疑。

事件爆發初期，傳出多支疑似出事時影片，其中有疑似于朦朧的聲音說「范小花（范世錡綽號）救我」，還有疑似范世錡的聲音喊「打暈了刨（剖開肚子）」，網友爆料經過聲紋比對，該聲音與范世錡吻合率高達99.57%，范世錡一度遭部分網友影射為「兇手」或「共犯」，輿論壓力驟增。

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范世錡參與的《月鱗綺紀》播出期間都不提他名字。（翻攝自微博）

他曾在微博發出情緒性貼文「沒錯就是我殺了于朦朧，因為他該死」，但發文後10分鐘就刪文，仍被截圖瘋傳，甚至被外界解讀為對其不利的證據之一，使爭議進一步擴大。

范世錡否認所有網傳指控，表示一切都是不實言論，但他形象大傷，參演的《許我耀眼》及《月鱗綺紀》播出期間都不提他名字，彷彿沒演過，切割態度明顯，，連帶影響演唱會票房。直到23日，他公開由公安機關開立的「無犯罪紀錄證明」，內容顯示，自1992年3月23日出生至2026年4月19日止，查無任何犯罪紀錄。

工作室同步發表聲明，強調網路上流傳的不實指控已涉及造謠與誹謗，屬於侵權行為，將採取法律行動嚴正追究，並表明「零容忍、不接受任何形式和解」。同時也要求相關人士立即停止散布不實內容，否則將依法究責，目前已持續蒐證中。

此外，范世錡方面也已委託律師事務所，針對相關不實言論展開法律程序，並表示未來將回歸演藝本業，以作品回應外界關注。

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