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娛樂 電影

拍一隻鳥花12年！導演揭「最神祕猛禽」真面目

〔記者鍾志均／台北報導〕歷時12年拍一隻鳥聽起來很瘋，但這正是導演梁皆得在做的事。

被譽為台灣鳥類紀錄片大師的他，帶著新作《飛吧！熊鷹》回歸大銀幕，這次鏡頭直攻「全台最神祕猛禽」熊鷹，從求偶、配對到育雛，幾乎把這位天空王者的私生活拍到極致，畫面壯闊到讓人以為在看國際級自然大片。

《飛吧！熊鷹》關注原住民部落文化脈絡，呈現熊鷹羽毛在部落中的象徵意義。（采昌提供）《飛吧！熊鷹》關注原住民部落文化脈絡，呈現熊鷹羽毛在部落中的象徵意義。（采昌提供）

延續《老鷹想飛》引發的環境討論，《飛吧！熊鷹》不只是在拍「一隻鳥」，而是把鏡頭轉向更複雜的現實，當文化、信仰與生態保育正面交會，該怎麼選？導演這次深入原住民部落，揭開熊鷹羽毛背後的意義。對排灣族、魯凱族來說，羽毛不只是裝飾，而是身分、榮耀甚至祖先象徵；但當需求存在，交易出現，獵捕壓力也悄悄浮現，這條線，從文化延伸到生態，沒有誰是反派，卻讓人不得不思考答案。

《飛吧！熊鷹》跟隨長年研究熊鷹的學者孫元勳，層層看見熊鷹鮮少曝光的行為與生態祕密。（采昌提供）《飛吧！熊鷹》跟隨長年研究熊鷹的學者孫元勳，層層看見熊鷹鮮少曝光的行為與生態祕密。（采昌提供）

片中由「太極鷹王」孫元勳帶路，觀眾被一步步拉進深山，看見那些平常幾乎不可能捕捉到的瞬間：振翅、俯衝、守護幼鳥，每個畫面都來自長時間等待與極致耐心。

工藝師鍾金男致力推動仿真羽毛技術。（采昌提供）工藝師鍾金男致力推動仿真羽毛技術。（采昌提供）

最耐人尋味的是電影沒有給答案。有人堅持真羽毛才是傳統，有人投入仿真羽毛技術試圖找到平衡，像工藝師鍾金男推動的替代方案，正在慢慢改變現況，但分歧依舊存在。梁皆得不避諱這些矛盾，他反而選擇全部攤開，「以前不談，問題就一直在」，這句話像是一記安靜卻沉重的提醒。《飛吧！熊鷹》於5月15日在台上映。

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