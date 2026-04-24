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娛樂 日韓

「先愛上就輸」太狠！BL新劇玩瘋了

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本話題漫改劇《偽裝的真實之吻》（Fake Fact Lips）正式登上GagaOOLala，從開播前就被粉絲狂喊「這設定太壞了我好愛」，一開局直接丟出最荒謬賭約「先愛上的人就輸」，讓整部劇充滿火藥味與曖昧張力。

這部改編自漫畫家末廣マチ、銷量突破45萬冊的人氣作品，一直被書迷敲碗真人化，如今終於成真，由新生代演員堀海登搭檔佐藤友祐雙主演，兩人一冷一熱、一攻一防，化學反應從劇內燒到劇外。

堀海登（右）與佐藤友祐在劇中，從高中時代就是互不相讓的宿敵。（GagaOOLala提供）堀海登（右）與佐藤友祐在劇中，從高中時代就是互不相讓的宿敵。（GagaOOLala提供）

兩位在公司裡呼風喚雨的業務王牌，從學生時期就互看不順眼，長大後還在同公司繼續較勁。某天酒後一句不服輸，直接開啟「假裝談戀愛」的賭局，只是越撩越不對勁，越演越像真的。

最致命的是，其中一人其實早就暗戀對方多年，另一個則是在過程中慢慢淪陷，雙向暗戀卻各自以為單戀，觀眾全程上帝視角，看得又急又甜，直接上癮。

《偽裝的真實之吻》講述工作上無往不利的精英，在戀愛戰場展現笨拙的故事。（GagaOOLala提供）《偽裝的真實之吻》講述工作上無往不利的精英，在戀愛戰場展現笨拙的故事。（GagaOOLala提供）

《偽裝的真實之吻》把「戀愛白痴」發揮到極致，工作上無敵精明，談戀愛卻像小學生，撩人手段一個比一個失敗，搞笑程度堪比喜劇；白天拼業績、晚上拚心動，職場與戀愛雙線交錯，節奏快到讓人一集接一集停不下來。

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