50億神曲背後壓力爆發 SHAUN創作心聲曝光

〔記者鍾志均／台北報導〕那首一響起就讓人秒回青春的《Way Back Home》，真的要「本人唱給你聽」了。

以全球神曲席捲串流榜單的韓國創作才子SHAUN，宣布5月2日登上Billboard Live TAIPEI開唱，不只暌違3年再度訪台，更是他第一次在台灣舉辦個人專場。

請繼續往下閱讀...

SHAUN將於下月來台開唱。（billboard live taipei提供）

SHAUN藏不住對台灣的情感，他回憶起過去在台中跨年舞台的畫面，坦言至今仍記得當時的熱情與能量，「那種感覺會讓你一直想回來」，甚至透露希望能和台灣音樂人合作，「語言不同沒關係，旋律會把大家連在一起」，讓人開始期待未來的跨國火花。

這次他帶來Full Band編制，把原本就細膩的音樂層次全部放大，吉他堆疊、聲音層層推進，不只是聽歌，更像被整個聲場包住，直接升級成「沉浸式情緒現場」。

SHAUN。（billboard live taipei提供）

說到代表作《Way Back Home》於全球串流突破50億次播放，幾乎是近代最洗腦的旋律之一，但對SHAUN來說，這首歌也曾成為壓力來源。他坦言爆紅之後，一度被期待綁住，「會覺得是不是要一直做大家想聽的東西」，直到後來才想通：「比起迎合，我更想做自己相信的音樂。」

被外界封為「旋律天才」，他卻笑說自己沒那麼神，「只是很相信旋律的力量」，哪怕是一段隨口哼出的音符，只要能留下來，就有機會變成一首歌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法