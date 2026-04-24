晨間劇黑馬誕生！不是愛情劇卻更動人

〔記者鍾志均／綜合報導〕NHK晨間劇又有黑馬出現了！由見上愛、上坂樹里雙主演的《風，帶有香氣》在MyVideo熱播後討論度直線飆升，劇情從「兩個迷惘女孩」一路推進到「找到人生使命」，靠著細膩情緒讓觀眾越看越入坑，被封為最強「療癒系成長劇」。

多部未華子（右）在《風，帶有香氣》飾演思想前衛的女性，是影響上坂樹里（左）、見上愛的關鍵人物。（MyVideo提供）

故事背景設定在明治時代，女性踏入護理領域仍屬罕見，兩位女主角一開始各自背負家庭與現實壓力，被命運推著往前走，卻在一次次面對傷痛與他人需求時，慢慢找到方向。

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見上愛形容這段關係像「春天的風開始吹起」，而上坂樹里一句「This is my life！」更直接點破角色轉折「不是被安排的人生，而是主動選擇的未來。」

《風，帶有香氣》由見上愛主演，講述她如何成為日本史上首位專業資格女護士的故事。（MyVideo提供）

劇中關鍵角色多部未華子時隔近17年重返晨間劇，氣場完全升級，飾演留學歸國、思想前衛的護理先驅「大山捨松」，一出場就被封為「鹿鳴館之華」。她坦言這個角色難度極高，「舉手投足都要讓人敬畏」，甚至連呼吸節奏都要精準控制，完全是用細節堆出來的存在感。

更有意思的是，多部未華子並沒有用「前輩姿態」壓場，反而把焦點讓回給兩位新生代主演。她分享當年演晨間劇時的信念：「最了解角色的人就是自己」，如今也把這份信任交給見上愛與上坂樹里，「我只是跟著她們前進」。

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