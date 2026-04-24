阿湯哥親宣布賣座神片回歸！《捍衛戰士》兩集聯映沉浸式頂規震撼登場

〔記者許世穎／綜合報導〕由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的經典系列《捍衛戰士》好消息頻傳，繼先前正式宣布將推出第三部《捍衛戰士3》（暫譯），前兩集也確定重返大銀幕！阿湯哥也在社群開心透露這個一週限定的大銀幕重映。

《捍衛戰士》×《捍衛戰士：獨行俠》將進行40週年特別聯映。（UIP提供）

今年正逢《捍衛戰士》（1986）問世40年，為了慶祝上映40週年紀念，派拉蒙影業正式宣布，全球觀眾將從5月13日起，再度於大銀幕重新體驗這部經典鉅作。這次更首度以最先進的沉浸式影廳規格呈現，為新世代影迷及長年粉絲帶來全面升級的精彩刺激觀影體驗。

請繼續往下閱讀...

作為慶祝活動的一部分，觀眾也有機會重返戲院再度體驗「拯救好萊塢」的續作《捍衛戰士：獨行俠》，該片全球票房突破15億美元，榮登2022年年度票房冠軍，並創下派拉蒙影業史上最高票房紀錄。這次活動將打造一場不容錯過的電影盛事，讓兩部影史最具代表性的飛行電影同台震撼呈現。

湯姆克魯斯在社群分享《捍衛戰士》×《捍衛戰士：獨行俠》聯映預告。（翻攝自臉書）

阿湯哥也在社群分享預告並寫道：「如果你也有這種渴望……兩部電影、一次滿足。重返戲院，僅此一週限定。」影迷千萬別錯過。《捍衛戰士》×《捍衛戰士：獨行俠》40週年特別聯映將於5月14日重返大銀幕，並推出沉浸式頂級影廳規格與IMAX 和4DX形式震撼回歸！

《捍衛戰士》×《捍衛戰士：獨行俠》40週年特別聯映預告：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法