（專訪）楊大正「台積電買在7字頭」翻倍大賺 「佛系理財」撿到寶...霸氣看待股市震盪

〔記者李紹綾／專訪〕金曲樂團「滅火器」主唱楊大正在客家電視台《都市開基祖》飾演工班成員「柏青」。擁有金鐘男配角身分的他，這次在前兩集就慘遭「領便當」，他笑說：「我看到很快領便當，心裡想的是這拍攝的天數不多，比較可以負擔！」

楊大正在客家電視台《都市開基祖》飾演工班成員「柏青」。（記者陳奕全攝）

劇組原本看中楊大正與生俱來的草根氣質，屬意讓他演陳竹昇的角色「萬欽」，但他卻認為角色「柏青」的挑戰性比較大，他坦言，對於「萬欽」的想像比較直線，「生氣、委屈都是很直線的」，但柏青不同，「他外在樂天、內在峰迴路轉，對我來說比較有趣」，甚至還得挑戰全客語演出。再加上當時卡到滅火器主辦的「火球祭」檔期，所以接演拍攝天數較少的「柏青」，簡直是天時地利人和。

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楊大正在《都市開基祖》有開挖土機的橋段。（客家電視台提供）

為了詮釋工班生活，楊大正苦練客語，他那陣子開車都在聽客語老師給的音檔練習，聽到膩就聽客語歌轉換心情，「那陣子聽了很多客語專輯，想讓自己維持講話的語感」，至於未來是否會挑戰客語創作？他笑說確實有閃過此念頭，原因很逗趣，「金曲獎客語類的報名件數和其他語種相比，件數真的差很多，比較容易入圍，但也是很競爭啦，我當評審的時候，有時候也是選不出來，因為大家都超厲害」。

楊大正為了詮釋工班生活，苦練客語。（記者陳奕全攝）

除了語言，最讓楊大正興奮的莫過於學開挖土機，「開挖土機是每個男生的夢想，我在拍這部戲之前，我沒有覺得有什麼慾望要去開怪手，但是真的坐上去開，心裡面的那個小孩男就被喚回來了」，他興奮說：「去遊樂園玩小挖土機，一分鐘要50元，挖兩下就沒了。我這次去上課兩次、每次兩小時，覺得賺到了！」他甚至把練功成果拿去兒子面前炫耀，「我帶小孩去『高雄鈴鹿賽道樂園』，那邊有挖土機關卡，我開得跟神一樣，我兒子覺得爸爸超厲害」，這份「父憑子貴」的榮譽感，讓他笑得比得獎還開心。

楊大正劇中角色因投資騙局陷入困境，最終導致悲劇。導演朱平補充，這段劇情參考了當年著名的「鴻源案」。楊大正為角色平反：「他不是愛賭，只是想投資。他覺得工作危險性太高，賺錢太慢，他想讓家人過好日子，所以才去借錢投資，沒想到錢就被捲走了。」

楊大正（左起）在《都市開基祖》與張耀仁、莊凱勛、陳竹昇組「工地F4」。（客家電視台提供）

聊到金錢觀，楊大正說：「錢很重要，但我對於『擁有非常多錢』這件事情，好像沒有追求，夠用就好。」他回憶起年輕時的窮苦，對照現在能把家人照顧好，已感到萬分幸福，「心靈上的滿足建構在足夠支撐生活需要的前提，只要生活有餘裕，追求財富不是我的首要」。

這樣的想法也反映在他對演唱會的規劃。楊大正所屬的樂團「滅火器」7月將在小巨蛋開唱，門票定價相當親民，他說：「因為我想讓想看的人都能看，在不賠錢、不虧損的前提下，我沒有想靠這個賺錢，而是想完成一件事，完成一件我們自己跟團隊沒做過的事。」對他而言，不論音樂或戲劇，最重要的是與團隊一起創造「連自己都會感動」的作品。

楊大正在《都市開基祖》飾演工人「吳柏青」。（客家電視台提供）

甚至連理財，楊大正都走「佛系」路線，他透露有買一些投資型商品，「股票我其實不太看，但我知道是可以研究的，只是我沒有時間做功課，但我知道台積電可以買」，他在台積電700多元時，「硬著頭皮撿了一張」，結果放著放著，一路狂飆至2000元。但他完全沒想賣：「我不知道它會到多少，就一直放著，就算跌回我原本買的價格，那就當『到此一遊』」，他說自己的理財原則簡單明瞭，「準備好生活流動資金，其餘定期投入基金與股票」。

《都市開基祖》中最震撼的一幕，莫過於角色「柏青」殉職的場景。為了追求真實，支架是實打實地壓在身上。楊大正回憶：「是真的壓，但我身上有用海綿保護。」也因支架壓下去海綿陷下去的視覺效果非常逼真，連同劇的工班搭檔莊凱勛、陳竹昇看到都驚呼：「你怎麼壓得這麼深？」再加上精心調製的血漿，現場氣氛凝重到極點。導演朱平補充，當時拍的幾場戲，在劇情上都比較沉重一點，演員們都很厲害，很早就投入角色，在片場大家都直接以角色在面對，所以在拍的過程中，並沒有很花時間在聊「角色應該要怎麼做」。《都市開基祖》於中華電信MOD、Hami Video及台灣大哥大MyVideo上架。

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