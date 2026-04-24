自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

（專訪）楊大正「台積電買在7字頭」翻倍大賺 「佛系理財」撿到寶...霸氣看待股市震盪

〔記者李紹綾／專訪〕金曲樂團「滅火器」主唱楊大正在客家電視台《都市開基祖》飾演工班成員「柏青」。擁有金鐘男配角身分的他，這次在前兩集就慘遭「領便當」，他笑說：「我看到很快領便當，心裡想的是這拍攝的天數不多，比較可以負擔！」

楊大正在客家電視台《都市開基祖》飾演工班成員「柏青」。（記者陳奕全攝）楊大正在客家電視台《都市開基祖》飾演工班成員「柏青」。（記者陳奕全攝）

劇組原本看中楊大正與生俱來的草根氣質，屬意讓他演陳竹昇的角色「萬欽」，但他卻認為角色「柏青」的挑戰性比較大，他坦言，對於「萬欽」的想像比較直線，「生氣、委屈都是很直線的」，但柏青不同，「他外在樂天、內在峰迴路轉，對我來說比較有趣」，甚至還得挑戰全客語演出。再加上當時卡到滅火器主辦的「火球祭」檔期，所以接演拍攝天數較少的「柏青」，簡直是天時地利人和。

楊大正在《都市開基祖》有開挖土機的橋段。（客家電視台提供）楊大正在《都市開基祖》有開挖土機的橋段。（客家電視台提供）

為了詮釋工班生活，楊大正苦練客語，他那陣子開車都在聽客語老師給的音檔練習，聽到膩就聽客語歌轉換心情，「那陣子聽了很多客語專輯，想讓自己維持講話的語感」，至於未來是否會挑戰客語創作？他笑說確實有閃過此念頭，原因很逗趣，「金曲獎客語類的報名件數和其他語種相比，件數真的差很多，比較容易入圍，但也是很競爭啦，我當評審的時候，有時候也是選不出來，因為大家都超厲害」。

楊大正為了詮釋工班生活，苦練客語。（記者陳奕全攝）楊大正為了詮釋工班生活，苦練客語。（記者陳奕全攝）

除了語言，最讓楊大正興奮的莫過於學開挖土機，「開挖土機是每個男生的夢想，我在拍這部戲之前，我沒有覺得有什麼慾望要去開怪手，但是真的坐上去開，心裡面的那個小孩男就被喚回來了」，他興奮說：「去遊樂園玩小挖土機，一分鐘要50元，挖兩下就沒了。我這次去上課兩次、每次兩小時，覺得賺到了！」他甚至把練功成果拿去兒子面前炫耀，「我帶小孩去『高雄鈴鹿賽道樂園』，那邊有挖土機關卡，我開得跟神一樣，我兒子覺得爸爸超厲害」，這份「父憑子貴」的榮譽感，讓他笑得比得獎還開心。

楊大正劇中角色因投資騙局陷入困境，最終導致悲劇。導演朱平補充，這段劇情參考了當年著名的「鴻源案」。楊大正為角色平反：「他不是愛賭，只是想投資。他覺得工作危險性太高，賺錢太慢，他想讓家人過好日子，所以才去借錢投資，沒想到錢就被捲走了。」

楊大正（左起）在《都市開基祖》與張耀仁、莊凱勛、陳竹昇組「工地F4」。（客家電視台提供）楊大正（左起）在《都市開基祖》與張耀仁、莊凱勛、陳竹昇組「工地F4」。（客家電視台提供）

聊到金錢觀，楊大正說：「錢很重要，但我對於『擁有非常多錢』這件事情，好像沒有追求，夠用就好。」他回憶起年輕時的窮苦，對照現在能把家人照顧好，已感到萬分幸福，「心靈上的滿足建構在足夠支撐生活需要的前提，只要生活有餘裕，追求財富不是我的首要」。

這樣的想法也反映在他對演唱會的規劃。楊大正所屬的樂團「滅火器」7月將在小巨蛋開唱，門票定價相當親民，他說：「因為我想讓想看的人都能看，在不賠錢、不虧損的前提下，我沒有想靠這個賺錢，而是想完成一件事，完成一件我們自己跟團隊沒做過的事。」對他而言，不論音樂或戲劇，最重要的是與團隊一起創造「連自己都會感動」的作品。

楊大正在《都市開基祖》飾演工人「吳柏青」。（客家電視台提供）楊大正在《都市開基祖》飾演工人「吳柏青」。（客家電視台提供）

甚至連理財，楊大正都走「佛系」路線，他透露有買一些投資型商品，「股票我其實不太看，但我知道是可以研究的，只是我沒有時間做功課，但我知道台積電可以買」，他在台積電700多元時，「硬著頭皮撿了一張」，結果放著放著，一路狂飆至2000元。但他完全沒想賣：「我不知道它會到多少，就一直放著，就算跌回我原本買的價格，那就當『到此一遊』」，他說自己的理財原則簡單明瞭，「準備好生活流動資金，其餘定期投入基金與股票」。

《都市開基祖》中最震撼的一幕，莫過於角色「柏青」殉職的場景。為了追求真實，支架是實打實地壓在身上。楊大正回憶：「是真的壓，但我身上有用海綿保護。」也因支架壓下去海綿陷下去的視覺效果非常逼真，連同劇的工班搭檔莊凱勛、陳竹昇看到都驚呼：「你怎麼壓得這麼深？」再加上精心調製的血漿，現場氣氛凝重到極點。導演朱平補充，當時拍的幾場戲，在劇情上都比較沉重一點，演員們都很厲害，很早就投入角色，在片場大家都直接以角色在面對，所以在拍的過程中，並沒有很花時間在聊「角色應該要怎麼做」。《都市開基祖》於中華電信MOD、Hami Video及台灣大哥大MyVideo上架。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中