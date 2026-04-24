（專訪）楊大正「遠距離父愛」陷職涯內耗糾結 曾想回高雄開Uber

楊大正在客家電視台《都市開基祖》飾演工班成員。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／專訪〕金曲樂團「滅火器」主唱楊大正在客家電視台《都市開基祖》飾演工班成員，戲裡角色「柏青」自封為「模範爸爸」，戲外的楊大正聊起家庭，也罕見流露出鐵漢柔情的一面。

楊大正在《都市開基祖》飾演的角色「柏青」相當接地氣。（客家電視台提供）

由於演藝重心在台北，一雙兒女定居在高雄，南北遠距離成了楊大正心中難解的結，「我很愛小孩，但我工作太忙了，這點還沒找到解法，我跟他們的關係還是很緊密的」。為了維繫親子熱度，他堅持不靠視訊，「我不喜歡他們玩手機、3C，我喜歡面對面的互動」。為此，他常在收工後趕搭末班高鐵南下，只為守候隔天孩子起床後的驚喜瞬間，「兒子會尖叫一直跳，女兒會衝過來抱我」。

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楊大正聊起家庭，罕見流露出鐵漢柔情的一面。（記者陳奕全攝）

楊大正坦言，每次北上工作孩子總會哭鬧，讓他內心也相當難受，若多天沒見面，他甚至會產生「好想我的孩子」強烈孤獨感。他曾一度認真考慮要放棄演藝事業，回高雄開Uber或到超商打工，只求完整陪伴孩子成長，「但我後來想了想，我覺得我若這樣做，一定會很內耗，因為我熱愛挑戰跟學習，好像不能做出這樣的選擇」。在自我實現與家庭間拉扯後，他最終選擇與現狀達成共識，堅定說：「我熱愛我的工作這件事，對我來說很重要，我無法放下這份工作，他們生活還是被照顧得很好，後來也接受這樣的平衡。」

楊大正在《都市開基祖》的角色自豪是「模範爸爸」。（客家電視台提供）

常在螢光幕前詮釋底層或職人角色的他，笑稱自己非常享受這種體驗百態的機會。他幽默自嘲：「演職人劇也是顏值上的優勢，因為我的顏值演不了偶像劇，所以我比較容易進入職人劇的領域。」他直言不想挑戰「高富帥」，「對我來說很吃力，先天條件，我身高也不高，帥…化妝會很辛苦」。私下熱愛下廚的他，下一步想挑戰演廚師，透露回高雄最快樂的時光就是「早上送小孩上學、去打球，下午去買菜、接小孩放學、煮飯，很單純，我在高雄是完全不工作的」。

楊大正在《都市開基祖》飾演工地工人「吳柏青」。（客家電視台提供）

已握有兩座金曲獎、一座金鐘男配角的楊大正，距離「三金大滿貫」僅剩一座金馬獎。對此他不諱言：「很想要！但一切隨緣。」認為獎項是額外的肯定，但有當然會很開心，他甚至連獎座擺法都提前規劃好了：「台北、高雄的公司各放一座金曲獎座，金鐘男配的放台北，如果真的有幸再拿一座，我會放在高雄公司，這樣北高各有兩座，要讓我的員工記得，他們的老闆是個厲害的角色」。《都市開基祖》於中華電信MOD、Hami Video及台灣大哥大MyVideo上架。

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