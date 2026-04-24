（專訪）侯彥西3年情斷！尷尬上演「認愛日變分手日」真實悲喜劇

〔記者李紹綾／專訪〕侯彥西1月在大愛劇《大愛街二巷》殺青記者會上，大方認愛小4歲的圈外女友，沒想到21日再度為戲受訪時，坦承兩人早已分手。最令人錯愕的是，分手的時間點竟就在認愛的當晚，他事後不禁與朋友自嘲，自己親自上演了一場「當天認愛、當天分手」的真實悲喜劇。

侯彥西自嘲上演了一場「當天認愛、當天分手」的戲碼。（記者陳奕全攝）

談及感情現況時，侯彥西表情一度尷尬，欲言又止地蹦出一句：「ㄏㄟˊ…ㄏㄟˊ…分手了！」令全場傻眼，畢竟他1月才剛大方承認這段交往3年的穩定關係。侯彥西坦言，認愛新聞曝光的當晚，兩人便協議和平分手，他稱對方是「目前交往過最久的一任」。

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問及情斷主因，侯彥西解釋兩人對「結婚」始終難達共識。儘管女方曾試圖妥協、退讓到「不一定要結婚」，但最終雙方仍明白價值觀存在分歧，「她本身是有想結婚，但我沒有。剛好因為她有說過會給我一個時間，看我會不會對這個想法改變，她後來知道我好像還是一樣的想法，我們就有非常和平、非常成熟的在聊這件事情」。原本甜蜜的認愛日，意外成了分手日，他也只能幽默面對這段奇妙的轉折。

侯彥西自認僅花一個月就走出情傷。（記者陳奕全攝）

回歸單身的侯彥西生活過得簡單，與弟弟同住。他被嚴正嵐封為「潛水哥」，社群極少更新，自招不愛拍照記錄生活，完全不被「流量」綁架。他豁達說：「我覺得這都是命啦！除非你要接業配、帶貨，那種就需要流量，但我對這方面沒有興趣，我只想專心做好演員。」

面對3年情斷，侯彥西坦承一定有情傷，但身為「看很開」的代表，他自認僅花一個月就走出來了，直言：「我對感情這件事放很快。」至於未來對象是否考慮圈內人？他認為隨緣：「不一定，都可以，這很難講，不會太限定。」

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