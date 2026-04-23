5月運勢大翻盤 有人升官有人破財 兩極化超明顯

12星座5月運勢。（AI生成資訊）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年12星座的5月運勢來囉！「清水孟國際塔羅」小孟老師認為星象運行將為每個星座帶來全新的運勢轉機。其中天蠍座、處女座、摩羯座在職場表現亮眼；巨蟹座、射手座、雙子座受到財神爺眷顧；牡羊座、獅子座、天秤座則須提防小人，有破財可能。

▲職場表現佳

5月份對天蠍座、處女座、摩羯座，正是大展身手的好時機。小孟老師指出這3個星座可以在主管面前積極力求表現，面對挑戰時應勇於承擔責任。

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事業運強勁的這3個星座，如果發現新機會，無論是轉職、專案合作，都可以大膽挑戰，由於事業運上升，整體收入也跟著增加。

這3個星座5月的幸運色是藍色。

▲財運富貴佳

5月份對巨蟹座、射手座、雙子座來說，是財運最旺的時機。無論正、偏、橫財都有斬獲，小孟老師進一步說，這3個星座如遇股市回檔，就是進場布局或適度加碼的好時候，建議長線規劃。

這3個星座5月的幸運色是粉紅色。

▲姻緣溫度佳

5月份對雙魚座、水瓶座、天蠍座來說，是桃花朵朵開的浪漫時機，想要脫單的人，絕對要把握機會。單身者可以透過網路交友或親友介紹，遇上心儀的另一半；正在冷戰或暫時分手的情侶，5月也是一個修復關係的絕佳契機。

這3個星座5月的幸運色為黃色。

▲保守＋低調

5月份需要特別小心的星座分別為：牡羊座、獅子座、天秤座。這3星座的人要格外小心身邊的小人，他們會造成工作阻礙更令人心煩意亂。在消費購物時，要格外小心衝動購物，花錢的時候持保守態度，如果能克制自已不要亂花錢，把錢存起來，就能低調好好地度過5月。

這3個星座5月的幸運色為白色。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

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