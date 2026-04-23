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娛樂 日韓

七女神進化完成！XG宣布10月攻蛋倒數

XG小巨蛋海報。（AEG Presents Asia、寬宏提供）XG小巨蛋海報。（AEG Presents Asia、寬宏提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕橫掃全球的「怪物級女團」XG再度來襲！今（23）正式宣布第二次世界巡演「XG WORLD TOUR: THE CORE」啟動，台北站確定10月17日直攻台北小巨蛋，從兩年前TICC秒殺場一路升級到萬人殿堂演出。

回顧2024年首度來台，XG用「零冷場」演出讓粉絲徹底入坑，門票秒殺、討論度炸裂，如今再回來，場地直接放大，氣勢也同步進化。從《Tippy Toes》出道開始，她們就靠著強烈的Hip-hop與R&B風格殺出血路，「X-pop」這個專屬標籤，也被她們一步步打成全球辨識度極高的音樂符號。

XG將首度唱進小巨蛋。（AEG Presents Asia、寬宏提供）XG將首度唱進小巨蛋。（AEG Presents Asia、寬宏提供）

前一輪「The first HOWL」世界巡演橫跨35座城市、47場演出，吸引40萬人朝聖，最終甚至登上東京巨蛋，單場5萬人見證爆發力。誇張的是，她們還登上Coachella Valley Music and Arts Festival Sahara舞台壓軸，成為當時唯一登場的日本藝人，國際聲量爆棚。

關鍵的是，她們的魅力早就不只是音樂本身。JURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、MAYA、COCONA七位成員，從造型到舞台態度，全都帶著「不被定義」的氣場，讓人一看就記住。

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