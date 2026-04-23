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娛樂 音樂

同根生慶十週年！帶歌迷「精神出走」 沈浸式專場七月登場

同根生7月Legacy開唱。（Live Nation Taiwan提供 ）同根生7月Legacy開唱。（Live Nation Taiwan提供 ）

〔記者張釔泠／台北報導〕獲金曲獎肯定的A_Root同根生迎來成軍十週年里程碑，7月30日在Legacy Taipei舉辦十週年旗艦專場《神遊》，同根生表示，《神遊》將透過四大章節與終章安可的結構鋪陳，帶領觀眾穿越民俗符號、亞洲文化元素與電子聲響的交織世界，在現實與想像之間展開一場關於精神狀態的集體旅程。

同根生7月Legacy開唱。（Live Nation Taiwan提供 ）同根生7月Legacy開唱。（Live Nation Taiwan提供 ）

自2016年成立以來，同根生以融合傳統樂器與當代音樂語彙的創作風格，在台灣與國際樂壇逐步建立獨特地位。同根生長年透過音樂書寫宜蘭在地人文，並以台灣妖怪與民俗文化為靈感，回應當代文明中的焦慮與不安，這次則進一步將這些元素轉化為可被感知與共鳴的現場體驗，讓觀眾在音樂之中完成一場「精神出走」。

同根生7月Legacy開唱。（Live Nation Taiwan提供 ）同根生7月Legacy開唱。（Live Nation Taiwan提供 ）

本次演出採用概念式章節敘事，分為「入神」、「踅神」、「安神」、「回神」四大段落，依序展開不同能量狀態的流動與轉化。每一章節皆對應不同的聲響層次與情緒轉折，構築完整的敘事弧線，擴展音樂的邊界與現場張力。門票4月29日中午12點在拓元售票系統全面開賣，詳情可至 www.livenation.com.tw

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