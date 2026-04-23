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娛樂 日韓

泫雅變了 最新近照曝光 網友全嚇到認不出

泫雅（右）和好友張聖圭一起打網球，身材顯見豐腴。（翻攝自X）泫雅（右）和好友張聖圭一起打網球，身材顯見豐腴。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾是南韓性感小野馬的泫雅，和龍俊亨結婚後，一舉一動都受到外界矚目。近日，主持人張聖圭曬出與泫雅夫妻倆一起打網球的照片，每個人看到泫雅的變化，都張大嘴巴，驚訝不已。

泫雅（右）2024年和龍俊亨結婚。（翻攝自X）泫雅（右）2024年和龍俊亨結婚。（翻攝自X）

泫雅和龍俊亨這對「明星夫妻檔」都是話題人物，泫雅2025年在澳門演出時，曾發生暈倒意外，原因是「迷走神經性昏厥」，引起粉絲關注。由於她近日分享照片體態由骨感變豐腴，外界懷疑她是否肚子有好消息，泫雅否認懷孕。

張聖圭（左）稱讚龍俊亨膝蓋瘀青還奮勇戰到底。（翻攝自X）張聖圭（左）稱讚龍俊亨膝蓋瘀青還奮勇戰到底。（翻攝自X）

張聖圭今（23）日再個人社群分享多張照片與影片，還開心寫著：「網球天才誕生！」。張聖圭說龍俊亨打網球打道膝蓋都瘀青了，還堅持熱血奮戰，稱讚他真是太帥了。原來泫雅、龍俊亨夫妻檔為了慶祝張聖圭生日，特別碰面慶祝，張聖輝也非常感謝夫妻倆溫暖的生日祝福。

張聖圭公開的照片中，泫雅頂著一頭金髮，過去常被稱為「紙片人」的她明顯變得圓潤，氣色也非常好，比活動時期感覺健康很多，讓人感受到她婚後過得很幸福。

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