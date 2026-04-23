JISOO早斷聯親哥！前娛樂記者曝時間線：她真的無辜

JISOO捲入哥哥金智勳的醜聞。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團BLACKPINK成員JISOO最近捲入哥哥金智勳的醜聞，不過前娛樂記者李鎮浩爆料，其實JISOO早在去年就跟哥哥斷絕往來，怎麼可能對金智勳性侵未遂、家暴等事件知情。

JISOO所屬的BLISSOO日前發表聲明，徹底與金智勳切割，網傳金智勳是公司理事、高層等事，BLISSOO也完全否認，不過坦言在公司成立之初確實有獲得哥哥的協助。

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李鎮浩爆料，為JISOO叫屈。（翻攝自YouTube）

針對此事，前娛樂記者李鎮浩爆料，JISOO當時決定從YG離開之際很茫然，因為她從小就當藝人，哪裡會知道經營公司之類的事情，所以確實有詢問有經營公司經驗的哥哥。金智勳起初在實務層面上有協助JISOO，不過始終都是以家人的關係幫忙，而非真的有職位，雙方當然也沒有金錢往來。

只是金智勳在協助的過程中，2025年5月爆出外流性愛片等事，金智勳立刻換電話搞失聯，只透過語音訊息簡單交代，所有事都撒手不管。李鎮浩直言：「當時雙方就斷絕往來，所以JISOO怎麼會知道哥哥性侵BJ（直播主）未遂或者家暴？」

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至於JISOO主演的韓劇《訂閱男友》，片尾字幕為什麼會有金智勳？李鎮浩解答，那是因為該劇是在2024年7月到2025年5月拍攝，當時JISOO還沒有公司，而是以個人企劃身分活動，哥哥只是以家人身分幫忙，卻稱自己是臨時代表而加上去的。

不過為什麼事件爆發兩天後，JISOO方面才發表聲明？李鎮浩透露，其實早就準備好要提供給媒體的資料，只是始終聯絡不上哥哥，所以才會拖到兩天後才發。

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