自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

JISOO早斷聯親哥！前娛樂記者曝時間線：她真的無辜

JISOO捲入哥哥金智勳的醜聞。（翻攝自IG）JISOO捲入哥哥金智勳的醜聞。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團BLACKPINK成員JISOO最近捲入哥哥金智勳的醜聞，不過前娛樂記者李鎮浩爆料，其實JISOO早在去年就跟哥哥斷絕往來，怎麼可能對金智勳性侵未遂、家暴等事件知情。

JISOO所屬的BLISSOO日前發表聲明，徹底與金智勳切割，網傳金智勳是公司理事、高層等事，BLISSOO也完全否認，不過坦言在公司成立之初確實有獲得哥哥的協助。

李鎮浩爆料，為JISOO叫屈。（翻攝自YouTube）李鎮浩爆料，為JISOO叫屈。（翻攝自YouTube）

針對此事，前娛樂記者李鎮浩爆料，JISOO當時決定從YG離開之際很茫然，因為她從小就當藝人，哪裡會知道經營公司之類的事情，所以確實有詢問有經營公司經驗的哥哥。金智勳起初在實務層面上有協助JISOO，不過始終都是以家人的關係幫忙，而非真的有職位，雙方當然也沒有金錢往來。

只是金智勳在協助的過程中，2025年5月爆出外流性愛片等事，金智勳立刻換電話搞失聯，只透過語音訊息簡單交代，所有事都撒手不管。李鎮浩直言：「當時雙方就斷絕往來，所以JISOO怎麼會知道哥哥性侵BJ（直播主）未遂或者家暴？」

相關新聞：沉默4天！Jisoo親哥前妻火大發聲 切割開嗆「早就在2025年離婚」

至於JISOO主演的韓劇《訂閱男友》，片尾字幕為什麼會有金智勳？李鎮浩解答，那是因為該劇是在2024年7月到2025年5月拍攝，當時JISOO還沒有公司，而是以個人企劃身分活動，哥哥只是以家人身分幫忙，卻稱自己是臨時代表而加上去的。

不過為什麼事件爆發兩天後，JISOO方面才發表聲明？李鎮浩透露，其實早就準備好要提供給媒體的資料，只是始終聯絡不上哥哥，所以才會拖到兩天後才發。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中