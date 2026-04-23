（影）傳情變秒打臉 直播天后丟丟妹心疼Tommy反應全被拍

外界驚爆丟丟妹（右）與男友Tommy分手。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕直播天后「丟丟妹」李明珊2023年歷經離婚風波，離開傷心地，轉移至台中重新出發，之後和髮廊老闆Tommy交往，Tommy也經常出現在丟丟妹的直播裡當小幫手。近期直播圈瘋傳丟丟妹和Tommy感情生變，疑似分手，對此，丟丟妹本人回應了。

丟丟妹和Tommy兩人目前在西藏大昭寺朝拜。（翻攝自臉書）

丟丟妹和Tommy兩人目前在西藏大昭寺朝拜，今（23）日丟丟妹也曬出兩人在西藏的影片，畫面中Tommy看起來身體不太舒服，嘴唇泛白，疑似因高原反應造成。

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丟丟妹說自己照顧男友，但Tommy都不理她。（翻攝自臉書）

丟丟妹透露，Tommy出發前就得了急性腸胃炎，經過一番折騰與休息，Tommy表示自己「好很多了，但是好像還是很虛弱」。因為嚴重高原反應，Tommy表示現在只能遵守「慢」字訣。外界好奇，丟丟妹有照顧他嗎？丟丟妹說：「我有吧」。

丟丟妹心疼指著Tommy心疼表示他嘴唇發紫。（翻攝自臉書）

從影片中看不出兩人有分手的感覺，丟丟妹還說，她照顧Tommy，但「他都不理我、都不跟我講話」。臉色慘白的Tommy趕緊說自己根本沒辦法說話，丟丟妹也心疼地指著Tommy說：「你看他嘴巴還是紫色的」，語氣中掩不住心疼。

丟丟妹與Tommy於2024年初公開戀情，兩人不僅是伴侶，也是事業上的重要夥伴。

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