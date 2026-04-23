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娛樂 音樂

剛恢復單身！陳華與男星「裹棉被」露餡 媽媽驚問「有沒有洗」

陳華恢單後推出分手神曲。（陳華提供）陳華恢單後推出分手神曲。（陳華提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕陳華年前宣布恢單，繼《減傷》MV突破百萬點閱後，再推出全新單曲《陪你到這》，唱出一段關於「放手」的故事，這首歌不僅是她梳理情緒的創作，也被視為送給過往戀情最溫柔、卻最心痛的禮物。

陳華、宋柏緯合拍ＭV。（陳華提供）陳華、宋柏緯合拍ＭV。（陳華提供）

MV同樣話題滿滿，邀來金鐘雙料提名宋柏緯擔任男主角，在導演彭道森的安排下，兩人上演情感濃度極高的對手戲，畫面張力十足。談到首次合作，陳華表示一開始其實有點緊張，「之前有看過他的戲劇作品，一開始會覺得很有距離感，但實際相處之後發現他很專業，也讓整個拍攝過程很順利。」而宋柏緯則分享，自己也有聽陳華的歌，新歌非常催淚。

值得一提的是，陳華MV中延續上一首《減傷》的視覺元素，再度出現「裹著棉被」的畫面，形成另類情緒連結。沒想到這個細節也引來家人關注，陪同觀看MV初剪的陳媽媽當場笑問：「這條棉被有沒有洗？從上一次用到現在喔？」讓現場瞬間笑翻。對此陳華連忙澄清：「喔不不不！這是不同條的棉被喔，棉被顏色不一樣啦！」母女互動逗趣。

陳華、宋柏緯合拍ＭV。（陳華提供）陳華、宋柏緯合拍ＭV。（陳華提供）

而這個「棉被」其實也暗藏巧思。雖然延續相同的鏡位設計，但導演巧妙透過不同顏色的棉被隱喻，反映出兩首歌曲中的情緒轉變，也呼應陳華在歌曲裡從依附到放手的心境寫照。

她表示，能夠透過創作將這段歷程梳理出來，也像是替自己完成一次情緒的整理與釋放，「會覺得自己又再長大了一點」，更有力量去面對未來的情感與人生。

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