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《歌劇魅影》後台曝光！一場演出動員百人真相太狂

2026歌劇魅影主視覺。（寬宏提供）2026歌劇魅影主視覺。（寬宏提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕經典音樂劇《歌劇魅影》再次回到台北，舞台監督Sandy一句話揭開這部傳奇背後最不為人知的真相，「你以為你看的是歌劇，其實你看到的是一場精密到近乎瘋狂的戰爭。」

山姆溫莫里斯（左起）、葛蕾絲羅伯茲、羅伊麥卡倫受訪聊《歌劇魅影》幕後花絮。（寬宏提供）山姆溫莫里斯（左起）、葛蕾絲羅伯茲、羅伊麥卡倫受訪聊《歌劇魅影》幕後花絮。（寬宏提供）

這是《歌劇魅影》第五度來台，從2006年首登國家戲劇院，到三度攻佔小巨蛋，如今轉戰台北表演藝術中心，規模更貼近觀眾，但製作反而更「狠」。團隊甚至有成員一路從2006年演到現在，跨越20年再回台，讓這趟巡演多了一層時間重量。

《歌劇魅影》化裝舞會。（寬宏提供）《歌劇魅影》化裝舞會。（寬宏提供）

不過觀眾眼前的舞台只是冰山一角，兩側「側台」才是戰場核心，包括同時擠進35位演員、幾乎等量的工作人員，每一個人都在暗處高速運轉，卻必須「安靜到像不存在」。

經典場景也藏滿細節。魅影的管風琴、燭台、化妝間全都在側台待命；最讓人驚訝的是Christine的化妝間，其實原本是女高音Carlotta的，這種角色設定的轉換，連道具都寫進劇情裡，細節控程度堪稱變態。

《歌劇魅影》吊燈。（寬宏提供）《歌劇魅影》吊燈。（寬宏提供）

《歌劇魅影》所有歌聲都是現場演唱，但當你看到魅影與Christine在船上對唱時，合唱團其實躲在側台，看著螢幕中的指揮同步唱和聲，聲音卻精準無縫融合，觀眾幾乎不會察覺。

後台方面，Christine那套經典藍色禮服重達15公斤，演員必須穿著它「一秒上台直接開唱」，不少人第一次試穿甚至會感動落淚；全劇約250套服裝、所有人都要戴假髮，還要每天重整，背後由14位台灣服裝團隊全力支援，才能讓一切看起來毫不費力。《歌劇魅影》真正厲害的不只是舞台奇觀，而是它把孤獨、慾望與愛，全部藏進每一個細節裡。

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