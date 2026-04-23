Energy書偉升格雙寶爸倒數！謝京穎曬「一家四口」超美全家福

張書偉、謝京穎「一家四口」首同框。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕Energy成員張書偉與謝京穎在結婚2週年驚喜宣布懷上雙胞胎女兒，進度超神速。謝京穎今（23日）大方分享全家福寫真，正式宣告「一家四口的第一次合照」曝光。

張書偉、謝京穎「一家四口」首同框。（翻攝自臉書）

照片中謝京穎挺著孕肚，散發母性光輝，張書偉則在一旁守護，畫面甜到掉牙。謝京穎看著孕婦寫真，感性寫下：「認真覺得身體能承載著兩個不可思議的生命，是使命也是幸運。」雖然隨著孕期進入倒數，肚子越來越圓、負擔越來越重，但她霸氣表示：「謝謝有妳們撐著我，讓我在面對孕期的未知裡不焦慮。」

請繼續往下閱讀...

張書偉、謝京穎「一家四口」首同框。（翻攝自臉書）

謝京穎在臉書透露一段超真實的心路歷程，那是身為母親才懂的矛盾。她說胎動的時刻非常美好，就像母女間的秘密，甚至有點捨不得「卸貨」，因為：「妳們在我肚子裡的每一刻，真的就是扎扎實實完完全全屬於我一個人的，『我是真的擁有妳們的』這份感動。」她笑說雖然很期待見面，但又自私地想留住這份獨佔感。

張書偉、謝京穎「一家四口」首同框。（翻攝自臉書）

很多媽咪懷孕後會焦慮外表改變，但謝京穎這組照片依然美出新高度。她特別感謝專業團隊的協助，讓她能更有自信地面對：「即便孕期會有很多外表上的改變，但在你們的美感裡，我依然是那個閃亮亮的女孩，讓我可以不只是媽媽也能是自己。」

謝京穎卸貨倒數。（翻攝自臉書）

面對即將到來的新身分，謝京穎與張書偉都準備好了，她更對肚子裡的兩位小公主喊話：「和妳們約好了一個見面的時間了，也請親愛的寶貝們乖乖的待好待滿，爸比媽咪都會滿心期待等著妳們的到來。」

張書偉、謝京穎「一家四口」首同框。（翻攝自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法