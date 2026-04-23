自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

一度分不清現實 日18歲百萬網紅小病竟轉病危

日本百萬網紅HIMAHIMA原本以為自己得腸胃炎，卻在鬼門關前走一回。（翻攝自X）日本百萬網紅HIMAHIMA原本以為自己得腸胃炎，卻在鬼門關前走一回。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本百萬網紅HIMAHIMA日前因身體不適緊急住院，以為自己只是得了普通腸胃炎的她，到醫院後病情急轉直下，一度命危。現在回想起來，仍心有餘悸。

18歲的HIMAHIMA的YouTube頻道目前累積超越101萬訂閱，內容多為日常生活、挑戰、購物等內容。她從小學三年級就開始經營社群，是日本年輕代表性網紅之一。

HIMAHIMA所屬經紀公司「太田製作」出面說明，指HIMAHIMA最初於3月26日因感染性腸炎住院治療，原本以為只是小病，休養一週就能出院復工。沒想到4月10日，病情卻急轉直下，不過，外界僅知道她持續住院，並不清楚究竟得了什麼病。

18歲的HIMAHIMA的YouTube頻道目前累積超越101萬訂閱。（翻攝自X）18歲的HIMAHIMA的YouTube頻道目前累積超越101萬訂閱。（翻攝自X）

4月19日HIMAHIMA透過影片說明自己的病情，她說自己發病當天，結束工作後才返家休息，之後出現發冷、噁心、頭痛、肚子痛等症狀，特別的是，HIMAHIMA感到手部麻痺。隔日，HIMAHIMA發現自己高燒，服用感冒藥仍未見效；拖到第4天，症狀並未緩解，肚子還愈來愈痛，發覺狀況不對，趕忙就醫，當場被要求住院。

HIMAHIMA從小學三年級就開始經營社群，是日本年輕代表性網紅之一。（翻攝自X）HIMAHIMA從小學三年級就開始經營社群，是日本年輕代表性網紅之一。（翻攝自X）

住院後，HIMAHIMA病情未見好轉，反而迅速惡化。醫師診對感染腸炎之外，還併發急性腎功能不全，治療期間HIMAHIMA接受輸血和透析，且因影響腦部，她甚至出現記憶混亂、腦部腫脹、幻覺、幻聽，生命陷入危險。HIMAHIMA說，當時完全無法分辨現實與幻覺，精神和身體都承受極大痛苦。

消息曝光後，粉絲心疼直呼：「完全沒想到會那麼嚴重」、「還好平安回來了」、「天啊！太恐怖了」。至於HIMAHIMA何時完全康復，可以恢復工作，仍有待官方進一步公布。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中