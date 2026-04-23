一度分不清現實 日18歲百萬網紅小病竟轉病危

日本百萬網紅HIMAHIMA原本以為自己得腸胃炎，卻在鬼門關前走一回。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本百萬網紅HIMAHIMA日前因身體不適緊急住院，以為自己只是得了普通腸胃炎的她，到醫院後病情急轉直下，一度命危。現在回想起來，仍心有餘悸。

18歲的HIMAHIMA的YouTube頻道目前累積超越101萬訂閱，內容多為日常生活、挑戰、購物等內容。她從小學三年級就開始經營社群，是日本年輕代表性網紅之一。

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HIMAHIMA所屬經紀公司「太田製作」出面說明，指HIMAHIMA最初於3月26日因感染性腸炎住院治療，原本以為只是小病，休養一週就能出院復工。沒想到4月10日，病情卻急轉直下，不過，外界僅知道她持續住院，並不清楚究竟得了什麼病。

18歲的HIMAHIMA的YouTube頻道目前累積超越101萬訂閱。（翻攝自X）

4月19日HIMAHIMA透過影片說明自己的病情，她說自己發病當天，結束工作後才返家休息，之後出現發冷、噁心、頭痛、肚子痛等症狀，特別的是，HIMAHIMA感到手部麻痺。隔日，HIMAHIMA發現自己高燒，服用感冒藥仍未見效；拖到第4天，症狀並未緩解，肚子還愈來愈痛，發覺狀況不對，趕忙就醫，當場被要求住院。

HIMAHIMA從小學三年級就開始經營社群，是日本年輕代表性網紅之一。（翻攝自X）

住院後，HIMAHIMA病情未見好轉，反而迅速惡化。醫師診對感染腸炎之外，還併發急性腎功能不全，治療期間HIMAHIMA接受輸血和透析，且因影響腦部，她甚至出現記憶混亂、腦部腫脹、幻覺、幻聽，生命陷入危險。HIMAHIMA說，當時完全無法分辨現實與幻覺，精神和身體都承受極大痛苦。

消息曝光後，粉絲心疼直呼：「完全沒想到會那麼嚴重」、「還好平安回來了」、「天啊！太恐怖了」。至於HIMAHIMA何時完全康復，可以恢復工作，仍有待官方進一步公布。

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