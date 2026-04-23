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炎亞綸不忍了！罕見挺汪東城 嗆聲「CP粉」護愛

炎亞綸出席手錶活動。（晴空鳥提供）炎亞綸出席手錶活動。（晴空鳥提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕炎亞綸今天出席手錶活動，以「飛輪海」出道的他，與前團員們並不對盤，但是解散後粉絲仍愛把他與汪東城湊成CP，對此兩人都很反感，汪東城日前更是開直播表示會封鎖「CP粉」。炎亞綸被問到此話題，也笑稱：「難得我們有共識。」

炎亞綸出席手錶活動。（晴空鳥提供）炎亞綸出席手錶活動。（晴空鳥提供）

炎亞綸表示，沒有反對「嗑CP」，而是有些粉絲還會到前男友阿本和他現任男友的社群留言，自己實在看不下去，也打趣：「他（指汪東城）會有這樣的感受一定也是長期忍到極限。」強調自己耐受力比較高一點，「但還是呼籲有特殊癖好的粉絲，還是要有一點分寸。」

此外，他也透露自己3年前開始蒐集錶，本來是當作資產分配，後來忍不住研究起工藝，手錶收藏大約占總資產的百分之五，最貴一次是買了200萬元的錶，當做送給自己的禮物。

炎亞綸出席手錶活動。（晴空鳥提供）炎亞綸出席手錶活動。（晴空鳥提供）

他也自嘲過去消費容易暴衝，和媽媽的理財觀不同，因此會有吵架的時候，更分享2015年衝動買了一棟預售屋，2018年賣給朋友，小賺了200萬。至於可以跟前團員們做生意嗎？他則說：「做生意不會有情感上的糾結。」

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