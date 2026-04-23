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娛樂 最新消息

拒談大S兒女！馬筱梅強硬嗆「去問汪小菲張蘭」當場潰堤

Mandy嫁給汪小菲後，對一雙繼子女視如己出。（組合照，翻攝自微博）Mandy嫁給汪小菲後，對一雙繼子女視如己出。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕汪小菲二婚妻「Mandy」馬筱梅近日直播時，面對有中國網民想藉此打探「大S」徐熙媛的寶貝兒女後，她拒絕回答更嚴正表示「以後去問爸爸跟奶奶！」強硬態度及反應引起外界討論。

馬筱梅近日直播帶貨時，突有網民提及大S的一雙寶貝兒女，這讓她當場神情轉為嚴肅，態度強硬予以回應，「以後大寶二寶的問題去問爸爸（汪小菲）跟奶奶（張蘭），不要在我這裡問！」語氣堅決，明顯不願再被捲入相關話題。

面對外界解讀，馬筱梅強調自己並非刻意塑造形象，「從認識我老公那一刻起到現在始終如一」，也表示很多事情不公開，是因為不希望傷害到其他人。其實，馬筱梅過去就曾表明，認為繼子、繼女的生母是大S，因此本身就受到外界高度關注，身為繼母的她更必須格外避嫌，不希望被外界解讀為「消費孩子」，也希望保護孩子們隱私與心理感受。

不僅如此，馬筱梅也長期承受網路上許多網民的惡意攻擊，她甚至在直播中當場潰堤落淚，透露收到威脅訊息，連同她與兒子的生命安全都被波及。儘管如此，馬筱梅仍表示會撐下去，但也坦言若有一天真的承受不住，「就是緣分盡了...」令不少人相當心疼。

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