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娛樂 亞洲

地板都被拿來當證據 劉宇寧無奈6字回應宋祖兒緋聞

因合拍爆紅古裝劇《折腰》硬被湊成CP的劉宇寧（左）和宋祖兒，現在更傳出同居謠言。（翻攝自微博）因合拍爆紅古裝劇《折腰》硬被湊成CP的劉宇寧（左）和宋祖兒，現在更傳出同居謠言。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕因合拍爆紅古裝劇《折腰》硬被湊成CP的劉宇寧和宋祖兒，兩人雖因這部戲人氣水漲船高，不過也有人懷疑兩人是否真的「假戲真做」？有網友挖出宋祖兒8年前曬照，曝光家中地板，硬扯兩人家中白色椅子花紋同款、地板圖案也相似，讓劉宇寧忍不住出面回應：「沒完了。別造謠」。

劉宇寧向來喜歡海巡，當他看到自己和宋祖兒又被緋聞送上熱搜，忍不住出面回應，從他的語氣中也能感覺到無奈。

網友這次用地板圖案及椅子懷疑2人同居，劉宇寧無奈回：「沒完了。別造謠」。（翻攝自IG）網友這次用地板圖案及椅子懷疑2人同居，劉宇寧無奈回：「沒完了。別造謠」。（翻攝自IG）

先前網路上盛傳宋祖兒用小號長期關注自己宇劉宇寧的討論區，加上2人行程IP多次重覆，網友就認定兩人應該暗生情愫。對此，已經有鍵盤柯南出面啪啪打臉了，被稱為是宋祖兒小號的發文宇時間線，跟她本人其實根本對不上，例如小號於2016年發出自己大學生活片段，但宋祖兒2018年才上大學；小號說自己愛吃榴槤，宋祖兒卻根本受不了榴槤的「香味」。

網友懷疑2人同居，曬出宋祖兒與劉宇寧居所照片比對。（本報合成圖，翻攝自微博）網友懷疑2人同居，曬出宋祖兒與劉宇寧居所照片比對。（本報合成圖，翻攝自微博）

這次網友曝光照片，懷疑兩人同居，對此，劉宇寧粉絲認為明星住的區域大多相仿，裝潢類似不足為奇。對此，劉宇寧更笑稱，自己住的房子裝潢是沿用房東留下來的，自己的品味根本沒那麼好。對於自己與宋祖兒再傳緋聞，劉宇寧已經受不了，6字回應「沒完了。別造謠」，道盡無奈。

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