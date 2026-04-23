自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

中島健人魔法棒揮向台灣！亞巡回歸福利「親自歡送VIP」

中島健人再度登上新莊Zepp New Taipei，連唱兩天。（大鴻藝術提供）中島健人再度登上新莊Zepp New Taipei，連唱兩天。（大鴻藝術提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本星達拓娛樂（STARTO）超人氣男星中島健人（Kento Nakajima）宣布將於2026年8月29日（六）、8月30日（日）再度登上新莊Zepp New Taipei，帶來個人演出生涯的首次亞巡迴演唱會「“IDOL1ST KENTY” ASIA TOUR 2026」。距離上一次台北專場僅相隔不到一年，他宣告將以更進化的姿態回歸，巡演預計踏上台北、曼谷、首爾三大城市，其中由台北場打頭陣，最受矚目，將帶來什麼樣的全新概念舞台也引發各界期待與討論。

回顧2024年為戲來台宣傳時便受到大批粉絲熱情歡迎，2025年9月中島健人於Zepp New Taipei舉辦首次在台個人專場演唱會「KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 in TAIPEI “N / bias” 凱」，採實名抽選制售票，抽選階段即湧入遠超場地容納人數數倍的申請，人氣驚人。

中島健人的IDOLIC魔法棒可以放小卡，連我都好想要。（大鴻藝術提供）中島健人的IDOLIC魔法棒可以放小卡，連我都好想要。（大鴻藝術提供）

他以細膩情感與穩定唱功貫穿全場，搭配節奏緊湊的舞台編排與超寵粉的近距離互動，成功擄獲全場歌迷芳心。同時，他也受邀首度登上台北大巨蛋，在樂天桃猿「SINGDOME音樂電台」主題日賽後演出，當日吸引逾3萬名觀眾進場，刷新球團主場觀眾紀錄。憑藉帥氣魅力、浪漫寵粉風格與高完成度的舞台表現，不僅讓既有歌迷更加著迷，也吸引大量新觀眾關注，國際聲勢持續攀升。

從偶像團體時期累積的紮實實力，到近年積極展開個人活動，中島健人持續拓展音樂與表演的可能性。去年來台接受媒體訪問時，他曾表示希望成為亞洲代表性藝人，而今年展開的亞洲巡演，正可視為他朝夢想邁進的重要一步。他擅長在舞台上融合戲劇張力與音樂表現，透過細節鋪陳情緒，與觀眾建立深層情感連結，逐步形塑出獨具一格的表演語言。

中島健人在星星上閃閃發光，好J家風格。（大鴻藝術提供）中島健人在星星上閃閃發光，好J家風格。（大鴻藝術提供）

本次巡演「IDOL1ST KENTY」亦被視為其個人活動的重要里程碑，無論在視覺設計或演出編排上，皆將帶來更完整且升級的舞台呈現，且本次更加碼增設VIP PASS抽選，福利多多，除可享優先入場、優先購買周邊商品、T恤、訊息卡等好康，中島健人更會歡送VIP們離場，勢必會成為最難忘的回憶。

中島健人首次亞洲巡迴演唱會台北場「“IDOL1ST KENTY” ASIA TOUR 2026 in TAIPEI」將於8月29日（六）、30日（日）於Zepp New Taipei 連續舉行兩天演出，門票採實名抽選制，台灣在住登記時間為4月27日（一）至4月29日（三），全球登記時間為5月4日（一）至5月6日（三），若仍有剩餘票券，預計將於5月19日（二）於Ticket Plus遠大售票系統開放一般販售。VIP PASS則限持有演唱會票券者抽選。更多售票與演出詳情，請關注主辦單位大鴻藝術BIG ART官方Facebook及Instagram專頁。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中