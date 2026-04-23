中島健人魔法棒揮向台灣！亞巡回歸福利「親自歡送VIP」

中島健人再度登上新莊Zepp New Taipei，連唱兩天。（大鴻藝術提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本星達拓娛樂（STARTO）超人氣男星中島健人（Kento Nakajima）宣布將於2026年8月29日（六）、8月30日（日）再度登上新莊Zepp New Taipei，帶來個人演出生涯的首次亞巡迴演唱會「“IDOL1ST KENTY” ASIA TOUR 2026」。距離上一次台北專場僅相隔不到一年，他宣告將以更進化的姿態回歸，巡演預計踏上台北、曼谷、首爾三大城市，其中由台北場打頭陣，最受矚目，將帶來什麼樣的全新概念舞台也引發各界期待與討論。

回顧2024年為戲來台宣傳時便受到大批粉絲熱情歡迎，2025年9月中島健人於Zepp New Taipei舉辦首次在台個人專場演唱會「KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 in TAIPEI “N / bias” 凱」，採實名抽選制售票，抽選階段即湧入遠超場地容納人數數倍的申請，人氣驚人。

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中島健人的IDOLIC魔法棒可以放小卡，連我都好想要。（大鴻藝術提供）

他以細膩情感與穩定唱功貫穿全場，搭配節奏緊湊的舞台編排與超寵粉的近距離互動，成功擄獲全場歌迷芳心。同時，他也受邀首度登上台北大巨蛋，在樂天桃猿「SINGDOME音樂電台」主題日賽後演出，當日吸引逾3萬名觀眾進場，刷新球團主場觀眾紀錄。憑藉帥氣魅力、浪漫寵粉風格與高完成度的舞台表現，不僅讓既有歌迷更加著迷，也吸引大量新觀眾關注，國際聲勢持續攀升。

從偶像團體時期累積的紮實實力，到近年積極展開個人活動，中島健人持續拓展音樂與表演的可能性。去年來台接受媒體訪問時，他曾表示希望成為亞洲代表性藝人，而今年展開的亞洲巡演，正可視為他朝夢想邁進的重要一步。他擅長在舞台上融合戲劇張力與音樂表現，透過細節鋪陳情緒，與觀眾建立深層情感連結，逐步形塑出獨具一格的表演語言。

中島健人在星星上閃閃發光，好J家風格。（大鴻藝術提供）

本次巡演「IDOL1ST KENTY」亦被視為其個人活動的重要里程碑，無論在視覺設計或演出編排上，皆將帶來更完整且升級的舞台呈現，且本次更加碼增設VIP PASS抽選，福利多多，除可享優先入場、優先購買周邊商品、T恤、訊息卡等好康，中島健人更會歡送VIP們離場，勢必會成為最難忘的回憶。

中島健人首次亞洲巡迴演唱會台北場「“IDOL1ST KENTY” ASIA TOUR 2026 in TAIPEI」將於8月29日（六）、30日（日）於Zepp New Taipei 連續舉行兩天演出，門票採實名抽選制，台灣在住登記時間為4月27日（一）至4月29日（三），全球登記時間為5月4日（一）至5月6日（三），若仍有剩餘票券，預計將於5月19日（二）於Ticket Plus遠大售票系統開放一般販售。VIP PASS則限持有演唱會票券者抽選。更多售票與演出詳情，請關注主辦單位大鴻藝術BIG ART官方Facebook及Instagram專頁。

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