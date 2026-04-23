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「霸總專業戶」不敵AI回老家拿鋤頭...網友反應曝光

中國短劇演員張小磊演過近200部總裁戲。（翻攝自微博）中國短劇演員張小磊演過近200部總裁戲。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾經在中國短劇界呼風喚雨、演過近200部總裁劇的28歲男星張小磊，最近被網友發現脫下西裝，回老家拿起了鋤頭。

中國媒體報導，非科班出身的張小磊，自2023年踏入短劇圈後，簡直是「霸總專業戶」，全盛時期月入高達3萬至4萬元人民幣（約台幣13.8萬至18.5萬元）。沒想到今年AI短劇強勢崛起，真人短劇產量慘跌，張小磊感受到前所未有的危機感，索性帥氣轉身：「我就直接想著回家種地了。」

張小磊老家在中國甘肅，種地其實是他的老本行。（翻攝自微博）張小磊老家在中國甘肅，種地其實是他的老本行。（翻攝自微博）

張小磊老家在中國甘肅，他坦承種地其實是他的老本行。為了轉行當回農夫，他砸下40萬人民幣（約台幣185萬元）投入大棚種植辣椒等經濟作物。雖然目前還沒回本，但他心態相當佛系，強調：「目前就是先種地，有戲找我我就去拍戲，沒戲找我我就種地。」

對於從演員回歸農民，張小磊也有一番哲理，他說：「我媽花錢種地供我上大學，我現在大學畢業回來還是種地，這是一個循環，每一步都是汗水。」他認為不管是拍戲還是務農，「雖然辛苦，但每一分收穫都實實在在」。

網友們看了也說：「短劇裡最不缺的就是霸總，十根手指頭都數不過來」、「霸總也回家種地了」、「人家這叫回去創業」、「AI興起下一步陸續就是真人演員失業」。

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