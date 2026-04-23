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娛樂 電視

徐小可錄影驚喊羊水破了！阿Ben不理埋頭衝刺

左起BEN、玉兔、江宏傑、曾雅蘭、侯昌明。（《全城地圖：最強明星隊》提供）左起BEN、玉兔、江宏傑、曾雅蘭、侯昌明。（《全城地圖：最強明星隊》提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕運動競技節目《全城地圖：最強明星隊》收視再創新高，本週日（26日）播出的第6集迎來「最強夫妻檔」對決。節目組請到曾雅蘭、侯昌明，徐小可、阿Ben，佳娜、祖雄，以及玉兔、Howard四對話題夫妻參戰。原以為能放閃，沒想到隊長錢薇娟與江宏傑開場就投下震撼彈：「每一組夫妻都會分在不同隊。」瞬間讓放閃大會變成大型修羅場。

55歲侯昌明（左2）慘摔苦求饒。（《全城地圖：最強明星隊》提供）55歲侯昌明（左2）慘摔苦求饒。（《全城地圖：最強明星隊》提供）

比賽尚未開始，現場體力與面子的拉鋸戰便火熱上演。來自烏克蘭的「最強老公」祖雄輕鬆將老婆佳娜扛上肩膀，當場表演起立蹲下，驚人體能讓眾人看呆。曾雅蘭見狀立刻激將老公侯昌明「不要認輸」，嚇得55歲的侯昌明趕緊苦笑求饒：「先不要！」

左起江宏傑、侯昌明、曾雅蘭。（《全城地圖：最強明星隊》提供）左起江宏傑、侯昌明、曾雅蘭。（《全城地圖：最強明星隊》提供）

本集賽事更突破空間想像，直接挺進大型量販賣場「大全聯」，在密集的貨架間設計高強度關卡，結合飛輪與跑步機等器材。首次參賽的侯昌明直呼：「誰會想到這種場地有體力活！」在「搶水大戰」中，侯昌明一度不慎摔倒，曾雅蘭顧不得敵對身份，趕緊在旁大喊「爸爸加油」；另一頭的徐小可則演起內心戲，搬礦泉水時搞笑大喊：「老公！我的羊水破了！」而阿Ben則完全「無視」老婆繼續衝刺，荒謬對話笑瘋全場。

左起徐小可、曾雅蘭。（《全城地圖：最強明星隊》提供）左起徐小可、曾雅蘭。（《全城地圖：最強明星隊》提供）

此外，隊長錢薇娟與江宏傑本週也親自下陣。錢姊展現驚人腳程，江宏傑雖意外自摔，但隨即帥氣起身投入比賽，熱血程度不輸演藝圈後輩。想看更多精彩對決，敬請鎖定台視週日晚間8點首播。

左起Howard、徐小可、錢薇娟、佳娜、祖雄。（《全城地圖：最強明星隊》提供）左起Howard、徐小可、錢薇娟、佳娜、祖雄。（《全城地圖：最強明星隊》提供）

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