《藍色眼睛》爆紅20年！Zayin展翼樂團復出露曙光 主唱Yalu親自解答了

〔記者邱奕欽／台北報導〕「Zayin」展翼樂團由Yalu、Nu、Alan、Matt、Ti組成，2006年推出第二張專輯《愛的坦克》後旋即宣佈解散，令許多粉絲深感遺憾。沒想到，Zayin主唱Yalu在團體解散20年後，近日突然現身鬆口近況，是否回歸樂壇也親自給出答案。

「Zayin」展翼樂團是否有望回歸，主唱Yalu親自給出答案。（翻攝自YouTube）

Zayin展翼樂團由Yalu、Nu、Alan、Matt、Ti組成，2006年推出第2張專輯《愛的坦克》後宣布解散，讓許多粉絲至今仍感遺憾。近日，有粉絲分享《藍色眼睛》MV片段，再度喚起樂迷青春回憶，豈料意外釣出主唱Yalu本人回應，「會不會到了70歲還是被標記呢，讓我們繼續看下去。」曖昧發言瞬間點燃復出期待。

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面對粉絲敲碗復出聲浪，Yalu也坦言過去其實曾有規劃重聚，原本打算在去年舉辦一場溫馨不插電見面會，卻因其中1名團員家人身體不適住院，被迫臨時取消，「然後就真的沒有然後了！」讓大多期待已久的粉絲直嘆相當可惜，也令Zayin的復出計畫再添變數。

「Zayin」展翼樂團成立於2001年，以搖滾曲風走紅，2004年推出專輯《藍色眼睛》中的同名歌曲《藍色眼睛》爆紅，成為一代人的青春記憶，雖然歌曲在解散後爆紅，卻也意味著無法共享成功時刻，無疑對團員們是一種遺憾和無奈。

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