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《甄嬛傳》安陵容「上位成功」變太后！愛奇藝350部片單狂炸 《想見你》導演回歸

林一、盧昱曉主演《折月亮》。（愛奇藝國際站提供）林一、盧昱曉主演《折月亮》。（愛奇藝國際站提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕愛奇藝於4月20、21日舉辦「2026 iJOY春季悅享會」，發佈2026-2027年最新片單，一口氣公開超過350部作品。作為《難哄》、《偷偷藏不住》姐妹作的《折月亮》亦公開首發預告，由林一與盧昱曉主演，本劇改編自竹已的同名小說，作為「南蕪三部曲」的最終壓軸篇章，《折月亮》還沒開播，便憑藉「社恐少女追愛理工男神」的青春、療癒人設累積極高聲量，備受市場期待。

章若楠、王安宇主演《想把你和時間藏起來》。（愛奇藝國際站提供）章若楠、王安宇主演《想把你和時間藏起來》。（愛奇藝國際站提供）

另一亮點作品《想把你和時間藏起來》，由章若楠與王安宇主演，更邀來曾執導《想見你》、極擅捕捉細膩情感的台灣導演黃天仁執導，劇中將展現黃天仁導演招牌的「美學運鏡」與「氣氛渲染」，從前導預告中就能看出畫面的極致美感，章若楠與王安宇兩人在雪中嬉戲，王安宇一句「我也想再見你一次」，讓浪漫指數直衝天際，本劇結合製片人與鐘錶修復師跨越六年的「破鏡重圓」情節，將青春成長與成熟職場所交織出的微酸愛戀精準呈現，被視為本次片單中不容忽視的潛力作品。另外還有張新成與丁禹兮領銜主演的《南部檔案》，主打奇案與冒險元素，為本次片單再添懸疑話題。

敖瑞鵬、沈羽潔主演《不二之臣》。（愛奇藝國際站提供）敖瑞鵬、沈羽潔主演《不二之臣》。（愛奇藝國際站提供）

人氣男星敖瑞鵬這回也分別帶著現代劇與古裝劇和大家見面，其中之一是與沈羽潔共同主演的《不二之臣》，他演出的高冷霸總「岑森」，在與傲嬌大小姐「季明舒」從猜忌利用到生死相愛，並拯救彼此命運，另一部則是與代露娃所主演的《一點浩然氣》融合懸疑探案與江湖情懷，敖瑞鵬也分享：「《不二之臣》與《一點浩然氣》兩部作品都讓我印象深刻，一個講內心掙扎與成長，一個則是江湖熱血，希望觀眾都能感受到不同層次的魅力。」

侯明昊、艾米主演《雀骨》。（愛奇藝國際站提供）侯明昊、艾米主演《雀骨》。（愛奇藝國際站提供）

古裝題材持續火力全開，其中由侯明昊與艾米主演的《雀骨》，以「先婚後愛」結合權謀與情感張力，從契約夫妻走向生死相守的劇情設定吸睛十足，更邀請到曾在《後宮甄嬛傳》中飾演安陵容一角爆紅的陶昕然特別出演太后一角，引發劇迷熱議，直呼「終於看到她上位成功」。

周柯宇、趙晴主演《金吾不禁》。（愛奇藝國際站提供）周柯宇、趙晴主演《金吾不禁》。（愛奇藝國際站提供）

周柯宇與趙晴主演的古裝作品《金吾不禁》，則由金牌製作人于正擔任製片，于正甚至親自出演將軍一角，並直言此劇定會「大爆特爆」、「紅過我之前所有的劇」，為作品再添話題。此外，李一桐與曾舜晞《雲秀行》、徐若晗與周柯宇《一枕春華》、以及成毅與林更新《兩京十五日》等作品，也都成為本次片單中的關注焦點。

林更新主演《兩京十五日》。（愛奇藝國際站提供）林更新主演《兩京十五日》。（愛奇藝國際站提供）

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