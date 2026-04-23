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娛樂 電視

張凌赫背後環抱女神「CP感溢出螢幕」 田曦薇雙劇齊發「校園婚紗、帥氣女警」全都要

〔記者李紹綾／台北報導〕愛奇藝於4月20、21日舉辦「2026 iJOY春季悅享會」，以「鏈接人心，智創未來」為主題，正式發佈2026-2027年最新片單，一口氣公開超過350部作品，展現長、中、短劇並行的多元內容策略。從頂級製作長劇到精緻小品全面佈局，持續深耕多元IP，全面強化戲劇內容供給，致力為觀眾帶來更豐富且高質感的觀影體驗。

張凌赫、王楚然主演《這一秒過火》。（愛奇藝國際站提供）張凌赫、王楚然主演《這一秒過火》。（愛奇藝國際站提供）

最受矚目的焦點之一，莫過於張凌赫與王楚然主演的《這一秒過火》。兩人分別飾演慕容清嶧與任素素，在動盪時代中相知相戀，卻在命運推動下走向情感拉扯與破碎，情緒張力十足。最新釋出的劇照中，張凌赫從背後環抱王楚然，畫面靜謐卻充滿情感層次，CP感溢出螢幕，引發網友熱烈討論，紛紛表示「還沒播就先入坑」，話題不斷升溫，未播先爆紅。

田曦薇、胡一天主演《天才女友》。（愛奇藝國際站提供）田曦薇、胡一天主演《天才女友》。（愛奇藝國際站提供）

在現代劇方面，「初戀系女神」田曦薇則以雙劇齊發之姿亮相，包括與胡一天合作的《天才女友》，以及與王驍共同主演的《擒賊記》。田曦薇在《天才女友》飾演不擅交際的高智商少女，與坐在隔壁桌、性格陽光學霸胡一天，在互相幫助與相處中萌生情愫，最新預告透露兩人在失聯五年後重逢，開啟一段「從校園走到婚紗」的浪漫獻映，而田曦薇在《擒賊記》裡則以幹練女警的新樣貌亮相，這也是她首部刑偵作品，同樣聲量滿滿。

田曦薇主演《擒賊記》。（愛奇藝國際站提供）田曦薇主演《擒賊記》。（愛奇藝國際站提供）

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