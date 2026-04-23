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娛樂 歐美

前選美皇后慘死豪宅 頭部中彈亡 婆婆成最大嫌疑人

卡蘿琳娜於2017年奪下墨西哥北部「環球少女皇后」后冠。（翻攝自X）卡蘿琳娜於2017年奪下墨西哥北部「環球少女皇后」后冠。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕27歲墨西哥前選美皇后卡蘿琳娜（Carolina Flores Gomez）日前被發現陳屍自家公寓，頭部中彈身亡，警方懷疑殺害她的人可能是卡蘿琳娜的婆婆。

綜合墨西哥報導，該事件發生於墨西哥是富人區波蘭科，該區域治安良好，為著名高級住宅區。警方接獲報案立刻抵達案發現場，卻發現卡蘿琳娜已明顯身亡。

經過調查，警方發現卡蘿琳娜的死亡時間應在報案前一天，質疑她的丈夫亞歷山卓（Alejandro Gomez）為何延遲報警？

卡蘿琳娜命案，引爆社會對墨西哥女性暴力問題的重視。（翻攝自X）卡蘿琳娜命案，引爆社會對墨西哥女性暴力問題的重視。（翻攝自X）

大樓管理人員也指出，案發當時並沒有聽見任何槍響或異常聲音，鑑識團隊全面蒐集公寓內相關證據。

警方同時透露，案發當時，卡蘿琳娜的丈夫亞歷山卓與婆婆艾莉卡（Erika Maria）都在公寓內，目前警方鎖定艾莉卡為主要嫌疑人，正緊鑼密鼓調查中。

卡蘿琳娜於2017年奪下墨西哥北部「環球少女皇后」后冠，多個女權團體要求當局將此案列為「女性謀殺案」徹查嚴辦。此案件也再度引爆社會對墨西哥女性暴力問題的重視，根據官方統計數據，墨西哥每天有約10名女性遭殺害，最終被定罪與判刑的案件僅佔1％。

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