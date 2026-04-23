沉默4天！Jisoo親哥前妻火大發聲 切割開嗆「早就在2025年離婚」

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓BLACKPINK成員Jisoo親哥金政勳捲入性騷與家暴爭議，首任妻子在沉默4天後終於發聲，同時切割關係並證實早在2025年1月就已離婚，如今風波仍持續延燒不止。

JISOO（左）的親哥金智勳近日陷入醜聞。（組合照，翻攝自IG）

Jisoo近日因家人風波備受關注，親哥哥金政勳遭指控涉嫌性騷擾直播主及對妻子施暴，然而隨著爭議升溫，金政勳的第一任妻子在沉默4天後，終於在社群火大發聲，「我們早就在2025年1月就已離婚」，並強調離婚後發生的所有事情與自己無關，呼籲外界停止未經證實的揣測與攻擊。

請繼續往下閱讀...

事實上，金政勳共有2段婚姻，2019年與首任妻子結婚時，BLACKPINK全員曾親自出席婚禮，當時在粉絲間掀起話題。此次事件中，不少網友誤將首任妻子與現任妻子混淆，甚至質疑指控真實性，迫使早已恢復單身的她不得不出面切割，明確劃清界線。

整起風波起於4月中旬，金政勳被控購買直播主「約會券」後進行非自願肢體接觸，遭警方調查。隨後，第2任妻子A某也公開多張瘀青照與手寫信，指控婚後長期遭受家暴、非法監禁與精神控制，甚至體重一度下降至34公斤，相關內容在網路迅速發酵。

面對家人爭議延燒，Jisoo個人品牌BLISSOO透過法律代理人發聲，強調她長期獨立生活，對哥哥私事毫不知情，也無從介入，並澄清金政勳與公司在法律與經營層面皆無任何關聯，試圖止血切割。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法